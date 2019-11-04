Engelli vatandaşlar Engelliler Birimi aracılığıyla bilgilendi

Engelli vatandaşlara 4 yıldır danışmanlık hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, belediye binası içerisinde bulunan Engelliler Birimi aracılığıyla 3 bin engelli vatandaşı, hakları konusunda bilgilendirdi.

Sosyal haklarından haberdar olmayan Yenimahalleli engellileri ağırlayan Engelliler Birimi, danışmanlık hizmeti kapsamında; emekli aylıkları, sağlık sigortaları, sosyal haklar, staj yönlendirmeleri, EKPSS başvuruları, belediye müdürlüklerinde takip gerektiren işler, bürokratik işlemler gibi konularda engellilerin sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

“Eve bağlı kalmak istemiyorum”

Danışmanlık hizmeti almak için Annesi Suna (63) ve Babası Mahmut Aydın (72) ile Engelliler Birimi’ne gelen Serebral Palsi (Beyin Felci) hastası Cemal Aydın (33), danışmanlık hizmetinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Mahmut Aydın, “Engelliler birimi çalışanları bizlerle çok ilgileniyorlar, sorunlarımızı çözmek için uğraş veriyorlar. Onların bilgilendirmesi sayesinde belediyenin engelliler için yaptığı Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nden haberdar oldum. Şuanda tesiste 3 atölyeye katılıyorum. Bunlar: ahşap boyama, resim ve müzik atölyeleri. Eve bağlı kalmak engellilerin en büyük sorunu. Zaten tekerlekli sandalyeye bağlıyım. Bir de eve bağlı kalmak istemiyorum. Nefes, ismi gibi bizlere nefes oldu. Bizleri sosyalleştirmeye yönelik bir hizmet. Orada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu benim gibi engelli olan arkadaşlarımıza büyük bir imkân. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarımızın kendine güveni geliyor”

Engelli çocuğu olan ebeveynler olarak çocuklarının geleceği konusunda endişe duyduklarını dile getiren Baba Mahmut Aydın, “Engelli çocuklarımızın zaten psikolojik olarak sıkıntıları var. Bir de bunun üstüne eve kapandıklarında bu sıkıntılar daha da büyüyor. Bir baba olarak onu mutlu etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama o sosyalleşince, aktivitelere katılınca mutlu oluyor” diye konuştu.

Engelliler için açılan tesislerin devlet yetkileri tarafından arttırılmasının en büyük istekleri olduğunu da dile getiren Baba Aydın, “Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum; engelliler için tesisler arttırılmalı. Çocuklarımızın vakit geçirebileceği sosyal, kültürel alanlar çoğaltılmalı. Engelli ailelerin çoğu gibi ben de çocuğumun geleceği için endişe duyuyorum. Ama Yenimahalle Belediyesi’nin engellilerin hizmetine sunduğu danışmalık hizmeti ve tesisler gibi imkânlar olunca, çocuklarımızın kendine güveni geliyor, sosyalleşiyorlar. Bu tarz tesisler çocuklarımızı mutlu etmeye yetiyor” dedi.