  • BIST 1.384
  • Altın 461,927
  • Dolar 7,6336
  • Euro 9,3372
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 1 °C
»

Engelli vatandaşlara ekmek teknesi

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 150 engelli vatandaşa ekmek teknesi kazandıracak.
Engelli vatandaşlara ekmek teknesi

Şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 150 adet simit satış yeri ve simit camekanı tahsis edecek olan Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruları alacak.

Ankara Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşlar, HES Kodu ve istenilen evraklarla birlikte 8 Ocak’a kadar Aydınlıkevler’deki Altınpark Konferans Salonu’na gelerek 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında evraklarını teslim edebilecek.

whatsapp-image-2020-12-20-at-11.31.04.jpeg

CAMEKANLAR İÇİN NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK
 En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşların başvuracağı simit camekanları için yapılacak müracaatlar soy isimlerinin baş harflerine göre alınacak. 

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar https://www.ankara.bel.tr/ adresinden gerekli evrakları öğrenerek başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan camekanlar, 12 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00’da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniteler boş bırakılmıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:05
  • Tadilat çalışmasını yerinde denetlendi21 Aralık 2020 Pazartesi 06:04
  • Bebek Kütüphanesi’nde ödünç kitap dönemi21 Aralık 2020 Pazartesi 06:03
  • Can dostlar unutulmuyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:02
  • Kışın da rengarenk21 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Pursaklar Belediyesi Evlere CANLI EĞİTİM Köprüsü Kuruyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Danışmanlık hizmetine yoğun ilgi21 Aralık 2020 Pazartesi 05:59
  • Tarihi çeşmeden ‘zula’ çıktı21 Aralık 2020 Pazartesi 05:30
  • Mansur Yavaş'tan belediye kiracısı işletmelere yılbaşı müjdesi: 2021’de ZAM YOK21 Aralık 2020 Pazartesi 04:31
  • Kreş Adası minikler için hazırlanıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 03:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti