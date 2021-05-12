  • BIST 1.441
  • Altın 491,617
  • Dolar 8,3204
  • Euro 10,0944
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 20 °C
»

Engelli vatandaşların vergi indirimi işlemleri elektronik sistemle hızlandırılacak

Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Engelli Vergi İndirimi Sistemi ile vatandaşlar, indirim işlemlerini elektronik ortamda takip edebilecek.
Engelli vatandaşların vergi indirimi işlemleri elektronik sistemle hızlandırılacak

Gelir İdaresi Başkanlığının kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem, engelli vatandaşlara vergi indirimi işlemlerinde hız ve kolaylık sağlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların vergisel işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşların vergi indirimine ilişkin işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak amacıyla EVİS geliştirildi.

EVİS'in elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla engelli vatandaşlara işlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağlanacak.

Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı Sağlık Kurulu raporları Başkanlığın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek. Böylece mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususların minimum düzeye inmesi ve işlemlere hız kazandırılması mümkün olacak.

EVİS, 26 Ekim 2020'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Aralık 2020'de de Kırıkkale, Kütahya ve Isparta defterdarlıklarında pilot olarak uygulanmaya başladı. 2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 başvuru alınıp sonuçlandırıldı. Bu yıl sistemin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu arada, engelli vatandaşlara Kasım 2018'den beri İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru işlemleri açık tutuluyor. Geçen yıl buradan 6 bin 38 başvuru alındı.

Engellilik indirimi uygulaması
Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor. Söz konusu indirimden yararlanılması için Merkez Sağlık Kurulunca verilmiş raporla engelliliğin karara bağlanması gerekiyor. Engellilik indiriminden, engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanabiliyor.

Engellilik indirimi, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari yüzde 15, serbest meslek erbabında ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari yüzde 15 katkı sağlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:10
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:13
  • BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:13
  • Cari açık ihracatın katkısıyla yavaşladı11 Mayıs 2021 Salı 14:26
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü11 Mayıs 2021 Salı 14:24
  • THY nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı11 Mayıs 2021 Salı 14:24
  • Elektrikli taşıtlar eşya, kargo ve yolcu taşımacılığında kullanılabilecek11 Mayıs 2021 Salı 12:59
  • Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu11 Mayıs 2021 Salı 12:58
  • Türk mücevher sektörü 4 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi11 Mayıs 2021 Salı 12:57
  • Elon Musk'tan Dogecoin hamlesi! Tesla'nın satışı...11 Mayıs 2021 Salı 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti