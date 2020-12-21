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Engelliler bu merkezde çok mutlu

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, pandemi sürecinde de tüm tedbirleri alarak eğitim öğretim hayatına devam ediyor. 
Engelliler bu merkezde çok mutlu

Merkeze gelerek eğitim ve rehabilite sürecini aksatmayan engelli bireyler atölyelerde kendilerini geliştiriyor, meslek sahibi oluyor, öz güven kazanıyorlar. Merkezin kendileri için özel olarak tasarlınmış engelsiz araçlarıyla evlerinden alınan engelliler eğitim sonrası maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde evlerine bırakılıyorlar. Merkezden 390 engelli yararlanıyor.

Engelli aileleri, pandemi sürecinde evinden çıkamayan engellilerin büyük sorunlar yaşadığına, eğitimlerinin aksadığına dikkat çekerek, engelsiz yaşam merkezinin bu süreçte hizmet vererek çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ediyorlar.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de engelsiz yaşam merkezini ziyaret ederek eğitimleri yerinde inceledi.

Merkezde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlerin çok sıkı uygulandığını ifade eden Demirel, "Her bir engellimizi özel olarak görüyoruz. Özel insanlara yakışır özel hizmet veriyoruz. Uzman eğitim kadromuz her bir engellimizin gelişimini yakından takip ediyor, pandemi sürecinde bu gelişimin aksamaması için yoğun gayret sarfediyor. Merkezin COVİD tedbirler kapsamında kapalı olduğu süreçte engellilerimiz evlerinde ziyaret edildi, telefonla arandı onların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için büyük çaba harcandı. Şu anda merkezimizde yüz yüze eğitimlerimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Eğitim, rehabilitasyon ve atölyelerimizdeki kurslarımız büyük ilgi görüyor" dedi. 

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