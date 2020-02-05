  • BIST 122.601
  • Altın 300,449
  • Dolar 5,9845
  • Euro 6,6061
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler

Keçiören Belediyesi, engelli bireyleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserlerine götürdü.
Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli bireylerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserine götürüldüklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettikleri hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Keçiören’de yaşayan her bir engelli vatandaşımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımızı artırarak onları sosyal yaşama daha fazla dahil edeceğiz” dedi.

KLASİK MÜZİK KEYFİNİ DOYASIYA YAŞADILAR

Klarnet Konçertosu ve Beethoven Senfonisinin yer aldığı konserde klasik müzik dinlemekten büyük keyif alan engelli bireyler, klasik müzik konserlerine daha sık gelmek istediklerini ifade ettiler.

gvn_9599.jpg

BAŞKAN ALTINOK: ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE HAKLARI ANLATILIYOR

Başkan Turgut Altınok da toplumun her kesimine hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Biz bu makamda olduğumuz sürece engelli bireylerimize yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kültürel, sanatsal, sportif alanlarla ilgili de bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ayrıca engelli ebeveyni bulunan ailelere yönelik de bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. “Engelsiz Ebeveyn Okulunda” engelli kardeşlerimize hakları konusunda bilgilendirme yapılırken, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında da bilgiler veriliyor” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara İtfaiyesi'nden 2019 yılında 9 bin yangına müdahale04 Şubat 2020 Salı 00:58
  • Yenimahalle Belediyesi 5 senede 6 bin bebeğe hediye yardımında bulundu04 Şubat 2020 Salı 00:09
  • Mamak Soyakan sporcuları üst kemere terfi etti04 Şubat 2020 Salı 00:07
  • Klasik araba sevdalıları Kızılcahamam'da yeniden buluşacak04 Şubat 2020 Salı 00:06
  • Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı 04 Şubat 2020 Salı 00:04
  • Başkentli çocuklar tatili dolu dolu geçirdiler04 Şubat 2020 Salı 00:02
  • Gölbaşı'nda müzik eğitiminde 351 kursiyer eğitim görüyor03 Şubat 2020 Pazartesi 00:59
  • Altındağ'da depremzedeler yararına düzenlenen sergideki eserlerin hepsi satıldı03 Şubat 2020 Pazartesi 00:56
  • Ankaralı çocuklar Barış Manço'yu unutmadı03 Şubat 2020 Pazartesi 00:54
  • Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde Arabaşı şöleni düzenlendi03 Şubat 2020 Pazartesi 00:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti