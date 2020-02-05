Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler

Keçiören Belediyesi, engelli bireyleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserlerine götürdü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli bireylerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserine götürüldüklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettikleri hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Keçiören’de yaşayan her bir engelli vatandaşımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımızı artırarak onları sosyal yaşama daha fazla dahil edeceğiz” dedi.

KLASİK MÜZİK KEYFİNİ DOYASIYA YAŞADILAR



Klarnet Konçertosu ve Beethoven Senfonisinin yer aldığı konserde klasik müzik dinlemekten büyük keyif alan engelli bireyler, klasik müzik konserlerine daha sık gelmek istediklerini ifade ettiler.

BAŞKAN ALTINOK: ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE HAKLARI ANLATILIYOR

Başkan Turgut Altınok da toplumun her kesimine hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Biz bu makamda olduğumuz sürece engelli bireylerimize yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kültürel, sanatsal, sportif alanlarla ilgili de bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ayrıca engelli ebeveyni bulunan ailelere yönelik de bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. “Engelsiz Ebeveyn Okulunda” engelli kardeşlerimize hakları konusunda bilgilendirme yapılırken, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında da bilgiler veriliyor” dedi.



