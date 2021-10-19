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Engellilere KPSS Kursu

Altındağ Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu başlatıyor.
Engellilere KPSS Kursu

4 merkezde düzenlenecek kurslar için kayıt işlemleri başladı. Kurslardan en az yüzde 40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları faydalanabilecek.

Altındağ'da engelli memur adayları için kurslar başlıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlatılan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli ya da maddi imkansızlıklar sebebiyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. E-KPSS Hazırlık Kursu için başvuru ve kayıt süreci başladı.

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ENGELLİ VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engel durumlarına göre gruplandırılacak. Kurslara, Altındağ'da ikamet eden, en az yüzde 40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. Kurslar, Ali Ersoy Gençlik Merkezi, Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Örnek Engelsiz Destek Merkezinde verilecek. Kurslar, haftada 3 gün 09:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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“ENGELLERİ AŞMAK BİZİM İŞİMİZ”

E-KPSS Hazırlık Kursu'na Altındağ’da ikamet eden engelli vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, “Altındağ'da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkanları olmadığı için kursa gidemiyor ve kaynaklardan faydalanamıyordu. Altındağ'da engelleri aşacağımıza söz vermiştik. Aynen söz verdiğimiz gibi, bu engeli de aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü engelleri aşmak bizim işimiz." dedi.
Başkan Balcı “İlçemizde memur olma hayali kuran engelli vatandaşlarımızı bu kurslardan faydalanmaya davet ediyorum. Kurslardan faydalanmak isteyenler, mahallelerinde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi'ne giderek bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.

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