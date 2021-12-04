Engellilere nefes aldıracak proje: KırKöy Kampüsü

Engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit şekilde katılım sağlayabilmeleri çok önemli…

Bunun için öncelikle engellileri ve ailelerini iyi anlayabilmek, onların sorunlarının farkına varabilmek gerekiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü ilan edilmiş olması da bu gerekliliğin ürünü.

Evet dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ydü.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dün engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Onlar için eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğu mesajları verildi.

Bu şekilde toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Tabi bu etkinliklerin her biri çok kıymetli duyarlılık örnekleri…

Ancak asıl olan, söylemin yanında bunların icraata geçirilmesidir.

Bireyler olarak bunları bilmemiz, duyarlılık göstermemiz yetmiyor…

Onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde en az bireyler kadar devlete, kamu kurumlarına görevler düşüyor.

Devletimiz, kurumlarımız her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak için projeler geliştirmeli, ortamlar oluşturmalıdır.

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Bu noktada Kırşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “KırKöy Kampüsü Projesi” hayli dikkatimi çekti.

Proje ile ildeki 60 yıllık katı atık alanı, ıslah edilip, engelliler için özgün bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

110 dönümlük bir alan burası.

Proje ile öncelikle insan sağlığını ve çevreyi ciddi anlamda tehdit eden bir katı atık alanı temizlenmiş oluyor.

Ve tabi başta engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara umut oluyor.

"KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"yle neler yapıldı, yapılıyor; burası engellilere nasıl umut olacak peki?

Alanın 50 bin metrekarelik kısmı kent halkı için mesire ve piknik alanına dönüştürülüyor.

60 bin dekarlık bölümde ise üretim, satış, spor ve sanat aktivitelerinin yapılacağı birimler planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje için Kalkınma Ajansı ile de protokol imzalandı.

Proje ile engelli çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için tarım ve hayvancılıktan el sanatlarına üretime katkı yapacakları atölyeler, aileleriyle kalabilecekleri misafirhaneler, köy kahvesi ve meydanı, ürünlerini satabilecekleri birimler, amfi tiyatro ve birçok spor aktivitesinin yapılacağı alanlar yer alacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 60 yıllık vahşi atık depolama alanını düzenleyerek, hem vatandaşların buluştuğu mesire ve piknik alanı hem de dezavantajlı grupların toplumsal hayata ve üretime katıldıkları bir yer haline getirmek için iki farklı projeyi hayata geçirdiklerini söylüyor.

Ekicioğlu, şu bilgileri veriyor:

"Yeşil alanı, voleybol, basket sahaları, piknik alanlarıyla 50 bin metrekarelik bölümü mesire alanı yaptık. Yanında dezavantajlı grupların rehabilite edileceği, üretime katılacağı, hoşça vakit geçireceği KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi'ni hayata geçirdik. Son aşamasına geldik. Burada köy konağı, köy meydanı, amfi tiyatro, küçük ve büyükbaş hayvan ahırları, tavuk çiftliği, el sanatları gibi atölyelerimiz, misafirhanelerimiz var. Dezavantajlı çocuklarımızı aileleriyle burada misafir edeceğiz."

Projenin sadece Kırşehir'e değil İç Anadolu Bölgesi'ne hitap edeceğini anlatan Ekicioğlu, "Bu proje İç Anadolu Bölgesi'nde tek. Atölyeleri, misafirhaneleriyle İç Anadolu'daki dezavantajlı çocuklarımızı ve ailelerini de misafir edeceğiz” diyor.

Alanda çok fazla beton yapı olmadığını ifade eden Ekicioğlu, şunları söylüyor: "Bungalov evlerden misafirhanelerimiz ve atölyelerimiz var. Beton ve taş yapı çok az. 110 bin metrekarelik iki proje içinde 10 bin metrekare ancak kapalı alan var. Diğer alanlar tamamen yeşil, mesire ve piknik alanları. Burayı üreten çocuklarımız ve aileleri için yaşam alanı haline getirerek hem üretim yapma hem de ürünlerini satma imkanı sunacağız. Projemizin içinde köy meydanında restoran, kahvehane, çay ocakları, satış birimleri var. Buradan yararlanacaklar, üreteceği yumurtayı, sütü, peyniri, yoğurdu, domatesi, biberini satma imkanı da bulacak."

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Gerçekten güzel, yerinde bir proje.

Özellikle dezavantajlı çocukların aileleriyle kalabilecekleri bir ortamın oluşturulması çok önemli.

Pekçok engelli birey, hele ailesinin gelir seviyesi de düşükse, dört duvar arasına tıkılıp kalabiliyor, hem onlar hem de çevreleri için yaşam daha da zorlaşabiliyor.

Oysa açık alanda, çiftlik havasında ve meşgaleleri, kalınabilecek yerleri olan bir ortam hem engelliler hem de ailelerine ciddi anlamda nefes aldıracaktır.

Projenin büyük bir eksikliği gidereceği düşüncesindeyim.

Kırşehir’de hayata geçen bu proje tüm illerimiz için örnek olabilir.

Tüm şehirlerimizde bu şekilde engelliler ve aileleri için doğal yaşam alanları, sosyal alanlar, üretim alanları oluşturulduğunu düşünsenize; ne kadar güzel olur.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu tebrik ediyorum, bu isabetli, hayırlı projesinden ötürü.