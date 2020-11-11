  • BIST 1.279
  • Altın 469,943
  • Dolar 7,8340
  • Euro 9,2175
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Engellilere yönelik eğitim okulunda sona yaklaşıldı

Keçiören Belediyesi engellilere yönelik eğitim faaliyeti gösterecek olan okulun yapımında sona yaklaştı. Kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda engellilerin sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek.
Engellilere yönelik eğitim okulunda sona yaklaşıldı

BAŞKAN ALTINOK: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ
Eğitimde engellilere yönelik fırsat eşitliğini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engelleri kaldırmak lazım dedik ve okulumuzun yapımını tamamladık. Ovacık`ta inşa ettiğimiz engelli okulumuza ailelerimiz engelli ebeveynlerini getirerek eğitim hizmetimizden faydalanacaklar. Okulumuzun içinde aile eğitim terapi odası, bireysel çalışma odası, sosyal faaliyet odası, bakım odası, dinlenme odası ve çocuk oyun alanları bulunacak.” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLERİMİZ İÇİN NEFER OLDUK”
Keçiören Ovacık’ta engelsiz eğitim için kurulan okulun örnek bir proje olduğunu da anımsatan Altınok şunları aktardı:
“1994 yılında ilk göreve geldiğimizde engellilerimizi sosyal yaşama dâhil etmek için çeşitli projeler geliştirerek sosyal belediyeciliği yukarı taşıdık. O yıllarda engelli ve yaşlı hizmetlerine dair bir kurumumuz dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz var. Bizler engellilerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık ve kurumlarımızın kurulması adına nefer olduk. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak12 Kasım 2020 Perşembe 03:32
  • 1.Sınıf geri dönüşüm12 Kasım 2020 Perşembe 02:37
  • Çubuk ve Akyurt'ta hizmet veren ÖTA'larda Ankarakart dönemi12 Kasım 2020 Perşembe 01:33
  • Altındağ'da 20 binden fazla fidan toprakla buluştu11 Kasım 2020 Çarşamba 06:03
  • Kahramankazan sağlıklı yaşam için yürüdü11 Kasım 2020 Çarşamba 06:02
  • Çeşit çeşit bitki ve çiçekler başkentlileri bekliyor11 Kasım 2020 Çarşamba 06:00
  • Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı11 Kasım 2020 Çarşamba 05:31
  • Yüzde yüz tasarruf - “Parklarımız kendi enerjisini üretecek”11 Kasım 2020 Çarşamba 04:32
  • Sıfır atık otobüsü faaliyette11 Kasım 2020 Çarşamba 03:36
  • Binden fazla tarihi eser bulunuyor11 Kasım 2020 Çarşamba 02:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti