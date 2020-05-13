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Engellileri unutmadı

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı 10-16 Mayıs Engelliler haftasında engellileri unutmadı. Oda üyelerini ziyaret eden Taklacı, iyi dilek temennisinde bulundu. 
Engellileri unutmadı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı ve beraberindekiler engelliler haftasında engellileri unutmadı. ANKAMOB üyesi Dursun Laçinok ve İsmet Erdoğan’ı ziyaret eden Başkan taklacı, “Engelliler Haftası nedeniyle, bir kez daha engelli vatandaşlarımıza ve onların değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir ömür diliyor, bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu. 

Habermerkezi/Gazeteilksayfa.com
 

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