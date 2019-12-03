Engellilerin kamu kurumlarına atanma kurası ay sonunda yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.

Selçuk, bir otelde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "erişilebilirlik" temasıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, engellilerin haklarının dünyanın en önemli meselelerinden birisi olduğunu belirtti.

Hükümetleri döneminde ilk defa engellilik alanında yaşanan sorunlara kapsamlı ve modern çözümler geliştirildiğini anlatan Selçuk, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un çıkarıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Türkiye'nin 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun daha aktif hale getirileceğini aktardı.

Selçuk, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ve diğer tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan Engelli Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planımızı yakında yayımlayacağız. Ayrıca engelli bireylerimize yönelik Ulusal Erken Müdahale Eylem Planını da hazırlıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, 17 yılda ücretsiz seyahatten özel eğitime, rehabilitasyon merkezlerinden sağlığa kadar birçok alanda engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldığını vurguladı.

Kurumsal yatılı bakım hizmetleriyle beraber evde bakım yardımı ve belediyelerle gerçekleştirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) gibi uygulamalarla engellilerin aile yanında bakımını desteklemeye önem verildiğini aktaran Selçuk, 2007'de başlatılan evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla engelli için 7 milyar liraya yakın kaynak aktarıldığını anımsattı.

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engellilere ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerinin sürdürüldüğünü dile getiren Selçuk, 354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engelliye hizmet sunulduğunu kaydetti.

Engelliler için 52 ilde 68 merkezde gündüzlü bakım hizmeti verildiğini belirten Selçuk, "Bunu 2020'nin ilk çeyreğinde 81 ilimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarını yayınlayıp kalite değerlendirmeleri yapılarak engellilere sunulan hizmet kalitesini bir üst çıtaya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

"395 bin engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk"

Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, EKPSS ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik desteği gibi uygulamalarla engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Selçuk, kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Selçuk, "Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla, engelli kontenjanımızdaki oranları yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere kadar çıkmış durumdayız. Uyguladığımız istihdam politikaları ile bugüne kadar 395 bin engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Engelli İş Koçluğu destekli modelin yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edildiğinin altını çizen Selçuk, 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamın 10 kat artarak 56 bine yükseldiğini vurguladı.

Bakanlıkta 1563 engelli çalıştığını ifade eden Selçuk, bu rakamı yeterli görmediklerini, gelecek dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Buradan atama bekleyen engelli kardeşlerimize de bir müjde vermek isterim. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler çerçevesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Erişilebilirlik Ödülleri' veriyoruz"

Erişilebilirliğin engellilerin hayatını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğine işaret eden Selçuk, erişilebilirlikle ilgili mevzuat çalışmalarına yönelik stratejinin dört başlık altında yürütüldüğünü anlattı.

Selçuk, bunların binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu dile getirdi.

Bakan Selçuk, 2012'de Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan önemli bir değişiklikle ilk defa erişilebilirlik konusunda denetimlere başlandığını, valilikler bünyesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturulduğunu kaydetti.

Denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına "Erişilebilirlik Belgesi" verildiğini vurgulayan Selçuk, bu kapsamda bugüne kadar 867 belge verildiğini belirtti.

Selçuk, bugün erişilebilirliği ve bu alandaki farkındalığı artırmak için ilk kez sağlık, eğitim, konut, ulaşım, kamu hizmet binaları, sosyal hayata katılım kategorilerinde her yıl 3 Aralık'ta "Erişilebilirlik Ödülleri" verileceğini bildirdi.

Engellilerle yakından ilgilenen Bakan Selçuk, konuşmasının ardından, 7 kategoride verilen erişilebilirlikle ilgili ödülleri sahiplerine takdim etti.

Sesli betimleme ve işaret diliyle anlatılan programda, 6 yaşındaki Arda Yiğit Eski, Braille Alfabesiyle Kur-an'ı Kerim'den sure okudu, Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi 1997 doğumlu görme engelli Murat Akkoyu da yaşam hikayesini anlattı.