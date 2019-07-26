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Engelsiz eğlence

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi engelli ve ailelerine engelsiz bir yaşamın kapılarını açtı. 
Engelsiz eğlence

Engelleri evde bırakıp merkeze gelen engelliler, tiyatro ve kukla gösterileriyle eğlendiler,  bilgi ve beceri yarışmalarıyla kazanmanın başarmanın mutluluğunu yaşadılar.


Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilerin sosyal kültürel etkinlikleriyle çekişmeli ve eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yaptı.
Merkezin engelliler için özel olarak tasarlanmış konferans salonunda düzenlenen programa engelli ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler kapsamında merkezden bireysel ve grup eğitimi alan engelliler arasında resim, şiir okuma, bilgi ve el becerileri yarışmaları yapıldı. Engelliler kıyasıya yarışırken aileler de onları heyecanla takip etti.
Etkinlik yarışmalarla sınırlı kalmadı. Tiyatro ve kukla gösterisiyle eğlenen engelliler, sosyal hayata katılmanın ve başarmanın mutluluğunu yaşadılar. Program sonunda tüm engellilere çeşitli hediyeler verildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, engelsiz yaşam merkezinin engelli ve ailelerinin hayatını büyük ölçüde değiştirdiğini belirterek, "Türkiye'de tek dünyaya örnek merkezimizde; 
konaklama, özel eğitim ve rehabilitasyon, hobi ve meslek edindirme hizmetleri veriyoruz. Merkezimiz bütün donatılarıyla engelli ve ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştırıyor, onların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sosyal kültürel etkinliklere katılan engellilerimiz büyük mutluluk ve heyecan yaşıyorlar" dedi.

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