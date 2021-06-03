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"Engelsiz Keçiören" için asansörlü araç filosu artırıldı

Başkan Altınok, ilçede ikamet eden engelli ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan vatandaşların hastane işlerinde ve özel gereksinimlerinde kullanmaları için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 2 adet yeni asansörlü araç tahsis ettiklerini belirtti.
"Engelsiz Keçiören" için asansörlü araç filosu artırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli vatandaşlarımız için araç sayımızı artırdık. Onların hizmetinde kullanmak üzere 2 yeni araç daha aldık. Engelli vatandaşlarımız bir yere gitmek istediklerinde belediyemizi arıyorlar, gitmek istedikleri yere götürüyor ve getiriyoruz. Saatlerce taksi, dolmuş, minibüs beklemelerine ve yüksek ücret ödemelerine gerek yok.” dedi.

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HIZLI HİZMET
Keçiören Belediyesi tarafından “Engelsiz Keçiören” hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında engelli vatandaşların ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan yaşlıların sosyal yaşama katılımını artırmak için asansörlü araç sayısı artırıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren asansörlü araç filosuna 2 yeni araç daha katılarak engellilerin ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde karşılanmaya başladı. 

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“ENGELLİLERİMİZİN SOSYAL HAYATA KATILIMI ÖNEMLİ”
Fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan bireylerin yararlandıkları sosyal ve kültürel alanlardan engelli bireylerin de faydalanması gerektiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarının sağlanması, sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir. Eğer biz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsak toplumsal farkındalıkla birlikte engellilerimize iş ve aile kurma imkânı sağlamalıyız. Bu anlamda Keçiören Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha rahat katılım sağlamaları için asansörlü araç ve refakatçi sistemini geliştirdik.” İfadelerini kullandı. 

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