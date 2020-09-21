Engelsiz okulun yapımında sona yaklaşıldı

Keçiören Belediyesi engellilere yönelik eğitim faaliyeti gösterecek olan okulun yapımında sona yaklaştı. Kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda engellilerin sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek.

Eğitimde engellilere yönelik fırsat eşitliğini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engelleri kaldırmak lazım dedik ve okulumuzun yapımını tamamladık. Ovacık'ta inşa ettiğimiz engelli okulumuza ailelerimiz engelli ebeveynlerini getirerek eğitim hizmetimizden faydalanacaklar. Okulumuzun içinde aile eğitim terapi odası, bireysel çalışma odası, sosyal faaliyet odası, bakım odası, dinlenme odası ve çocuk oyun alanları bulunacak.” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLERİMİZ İÇİN NEFER OLDUK”

Keçiören Ovacık’ta engelsiz eğitim için kurulan okulun örnek bir proje olduğunu da anımsatan Altınok şunları aktardı:

“1994 yılında ilk göreve geldiğimizde engellilerimizi sosyal yaşama dâhil etmek için çeşitli projeler geliştirerek sosyal belediyeciliği yukarı taşıdık. O yıllarda engelli ve yaşlı hizmetlerine dair bir kurumumuz dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz var. Bizler engellilerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık ve kurumlarımızın kurulması adına nefer olduk. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur.”