Engelsiz projenin yüzde 37’si tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Engelsiz Kreş Projesi” inşaat çalışmalarında yüzde 37’lik ilerleme sağlandı. “

Başkent’te yaşayan engelli çocukların sosyal hayata karışabilmesi ve yaşıtları gibi oyun oynayabilmesi amacıyla hayata geçirilen “Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı” projesi kapsamında başlatılan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çayyolu Mahallesi’nde 5 bin 600 metrekarelik alana yapılan ‘Engelsiz Kreş’ inşaatında yüzde 37’lik ilerleme sağlandı.

YEŞİL BİNA ÖZELLİĞİYLE ÇEVRE DOSTU OLACAK

“Yeşil bina” olarak tasarlanan ve çevre dostu projelerden biri olacak Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı, enerjisini güneş panellerinden karşılayacak.

Yağmur sularını depolayarak tekrar kullanıma dönüştürecek olan kreş, yaklaşık 3 bin 150 metrekarelik kapalı kullanım alanına (2 bin 250 metrekaresi taban alanlı), 2 bin metrekarelik engelsiz çocuk parkına, 350 metrekarelik tarım alanına, 700 metrekarelik avlu ve amfi tiyatro salonuna sahip olacak.

0-3 YAŞ GRUBU ARASI ENGELLİ VE ENGELSİZ ÇOCUKLAR YARARLANABİLECEK

300 kişilik kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip olacak ‘U’ şeklindeki bina 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlanırken, kreşten diğer çocuklar da yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiğini belirten PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğlu, kreş inşaat çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yapımı yaklaşık 4 aydır devam eden kreşimizin inşaat ilerleme seviyesi şu an için yüzde 37 oranında. Yapım süresi 12 ay olmasına rağmen daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi ile PORTAŞ A.Ş.’nin yapımını üstlendiği kreş projemizi bir an önce hizmete açmak için çalışıyoruz. Kreşimizin tüm çocuklarımızın güzel günler geçireceği bir yuva olmasını temenni ediyoruz.”