  • BIST 1.401,460
  • Altın 491,49
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Engelsiz projenin yüzde 37’si tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Engelsiz Kreş Projesi” inşaat çalışmalarında yüzde 37’lik ilerleme sağlandı. “
Engelsiz projenin yüzde 37’si tamamlandı

Başkent’te yaşayan engelli çocukların sosyal hayata karışabilmesi ve yaşıtları gibi oyun oynayabilmesi amacıyla hayata geçirilen “Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı” projesi kapsamında başlatılan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Çayyolu Mahallesi’nde 5 bin 600 metrekarelik alana yapılan ‘Engelsiz Kreş’ inşaatında yüzde 37’lik ilerleme sağlandı.

kres07.jpg

YEŞİL BİNA ÖZELLİĞİYLE ÇEVRE DOSTU OLACAK

“Yeşil bina” olarak tasarlanan ve çevre dostu projelerden biri olacak Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı, enerjisini güneş panellerinden karşılayacak.
Yağmur sularını depolayarak tekrar kullanıma dönüştürecek olan kreş, yaklaşık 3 bin 150 metrekarelik kapalı kullanım alanına (2 bin 250 metrekaresi taban alanlı), 2 bin metrekarelik engelsiz çocuk parkına, 350 metrekarelik tarım alanına, 700 metrekarelik avlu ve amfi tiyatro salonuna sahip olacak.

kres06.jpg

0-3 YAŞ GRUBU ARASI ENGELLİ VE ENGELSİZ ÇOCUKLAR YARARLANABİLECEK

300 kişilik kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip olacak ‘U’ şeklindeki bina 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlanırken, kreşten diğer çocuklar da yararlanabilecek.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiğini belirten PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğlu, kreş inşaat çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Yapımı yaklaşık 4 aydır devam eden kreşimizin inşaat ilerleme seviyesi şu an için yüzde 37 oranında. Yapım süresi 12 ay olmasına rağmen daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi ile PORTAŞ A.Ş.’nin yapımını üstlendiği kreş projemizi bir an önce hizmete açmak için çalışıyoruz. Kreşimizin tüm çocuklarımızın güzel günler geçireceği bir yuva olmasını temenni ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de beyaz zehire geçit yok23 Eylül 2021 Perşembe 03:00
  • Pursaklar'da hanımlara özel kültür gezisi23 Eylül 2021 Perşembe 02:00
  • Mamak'ta çözüm toplantısı23 Eylül 2021 Perşembe 01:30
  • Genç mucitlere kodlama atölyesi23 Eylül 2021 Perşembe 01:00
  • Muhtaçlara cansuyu oldular23 Eylül 2021 Perşembe 00:15
  • Karavan tutkunlarının gözdesi oldu23 Eylül 2021 Perşembe 00:00
  • Eğitim için Ortaköy’e geldiler22 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • KEÇMEK 2 bin öğrenciyle eğitime başladı22 Eylül 2021 Çarşamba 02:00
  • Sincan Belediyesi'nden vatandaşa sıcak çorba ikramı22 Eylül 2021 Çarşamba 01:50
  • Yenimahalle merkezden üniversiteye22 Eylül 2021 Çarşamba 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti