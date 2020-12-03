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Engelsiz Sağlık-Sen'den 'çağrı merkezindeki engelliler salgın sürecinde evden çalışsın' önerisi

Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, Kovid-19 salgını sürecinde santrallerde çalışan engellilerin internet üstünden kurulacak basit sistemlerle evden çalışması önerisinde bulundu.
Engelsiz Sağlık-Sen'den 'çağrı merkezindeki engelliler salgın sürecinde evden çalışsın' önerisi

Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları AA muhabirine anlattı. 

Salgının herkes gibi engellilerin hayatını da olumsuz yönde etkilediğini belirten Önalan, özellikle görme engellilerin hayatında ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Önalan, görme engellilerin dışarı çıktıklarında, zaman zaman insanlarla yakın temasta bulunmak zorunda kaldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Mesela karşıdan karşıya geçerken ya da markette alışveriş yaparken kimi zaman insanlardan yardım almamız gerekiyor. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyor ama tabii hastalık nedeniyle kaygılanıyorlar ve haklı olarak yakın temastan kaçınıyorlar. Bu nedenle yardım alamadığımız zamanlar da oluyor ya da temas eden kişiler, hastalar da olabiliyor."

Öte yandan görme engellilerin eşyaları dokunarak algılayabildiğine, asansör veya toplu taşıma araçlarını kullanırken etraftaki cisimlere daha çok temas ettiğine dikkati çeken Önalan, bu kişilerin hastalığa yakalanma ihtimalinin diğerlerine oranla daha fazla olduğunu söyledi.

"Engellilerle ilgili kanunlar çok doğru ve yerinde"
Önalan, engellilerin Kovid-19 salgını sürecinde çalışma hayatıyla ilgili talepleri de olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de engellilerle ilgili kanunların çok doğru ve yerinde olduğunu ancak zaman zaman uygulamada sıkıntılar yaşanabildiğini aktaran Önalan, sendika olarak bu sıkıntıların giderilmesi için gayret ettiklerini ifade etti.

Kronik rahatsızlığı olan engellilerin çalışma hayatında ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığına değinen Önalan, şöyle konuştu:

"Şu anda sanki bir savaştayız. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevliler salgına karşı ciddi bir savaş veriyor. Engelliler de bu savaşta engellerine rağmen üzerine düşeni yapar, çalışır ama eğer imkan varsa özellikle kronik rahatsızlığı olan engelliler için esnek çalışma konusunda yöneticilerin daha çok inisiyatif almasını istiyoruz. Örneğin, dönüşümlü çalışma olabilir ya da evden çalışma sistemi getirilebilir. Biz, tamamen hizmet vermeyelim demiyoruz ama olağanüstü bir dönemden geçildiği göz önünde bulundurularak, başkasına bir esneklik sağlanıyorsa engellilere iki sağlanmasını talep ediyoruz."

Özellikle kronik rahatsızlıkları olan engelliler için uzaktan çalışma sistemine geçmeyi istediklerini vurgulayan Önalan, "Kamuda çalışan engellilerin birçoğu santralde telefon operatörü olarak görev yapıyor. Özellikle bu süreçte, bu işi evden de yapabilirler. İnternet üstünden kurulacak basit sistemlerle çalışmaya evden devam edilmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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