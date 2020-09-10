Engelsiz Yaşam Merkezi'nden başarı hikayesi

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde müzik eğitimi alan doğuştan görme engelli Abdurrahman Kaya, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ni kazandı.

Abdurrahman Kaya, doğuştan görme engelli. İlk kez 5 yaşındayken eline aldığı bağlama, karanlık dünyasına ışık oldu.

19 yıl önce tanıştığı bağlamasını o gün bugündür elinden hiç düşürmeyen 24 yaşındaki Abdurrahman Kaya, bu yıl girdiği üniversite sınavında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nü kazandı. Şimdiki hayali ise albüm çıkarmak.

ENGELLİ OLMAKTAN UTANMAYIN

Görme engellilere tavsiyelerde de bulunan Kaya, "Görmüyor olabilirsiniz ancak müzik, spor, sanat ve eğitim gibi tüm alanlarda mutlaka ilerlemeye çalışın. Engelli olmaktan utanmayın, hayallerinizden kesinlikle vazgeçmeyin" diyor.

BİR AİLE GİBİYİZ SARILDIM

Doğuştan görme engelli olan 24 yaşındaki Abdurrahman Kaya, bu yıl girdiği üniversite sınavında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nü kazandı. 5 yaşından beridir bağlama çalan Kaya, "Ben hem hayata hem bağlamama dört elle sarıldım" diyor.

Etimesgut'ta yaşayan doğuştan görme engelli Abdurrahman Kaya, 19 yıl önce tanıştığı bağlamasını o gün bugündür hiç bırakmadı. Bir yandan eğitimine devam eden diğer yandan da bağlamasıyla müzik yapan Kaya, bu yıl girdiği üniversite sınavında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nü kazanarak büyük bir başarı örneği gösterdi. Bazı engellilerin hayata küserek kendilerini dış dünyadan soyutladıklarına dikkat çeken Kaya, şu tavsiyelerde bulunuyor:

HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

"Görme engelli kardeşlerime tavsiyem, hayal ettikleri ne varsa gerçekleştirmek için çaba göstersinler. Evet, görmüyor olabilirsiniz ancak müzik, spor, sanat ve eğitim gibi tüm alanlarda mutlaka ilerlemeye çalışın. Engelli olmaktan utanmayın, hayallerinizden kesinlikle vazgeçmeyin."

Kaya, son bir buçuk yıldır da Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca'daki Engelsiz Yaşam Merkezinde müzik eğitimi alıyor. Belediyenin düzenlediği etkinliklerde bağlamasıyla sahne alan Kaya, "Merkezin bana katkısı çok büyük. Burada hepimiz engelleri ortadan kaldıran bir aile gibiyiz. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diyor.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

20 bin metrekare alan üzerinde 5 ayrı bloktan oluşan merkezde, özel rehabilitasyon merkezi, konaklama merkezi, meslek ve beceri merkezi, eğitim ve sosyal hizmet merkezi yer alıyor.

Tesiste engellilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan, eğitici ve rehabilite edici birçok donatı hizmet veriyor. Aileler, engelli çocuğunu yakınını merkeze emanet edip hastanesine, cenazesine, düğününe, tatiline gidebiliyor. Onlara, uzman bakıcılar nezaretinde en iyi şekilde bakılıyor. Tedavi havuzundan özel yürüme parkurlarına kadar birçok donatısı olan merkez, bu yönüyle engellilerin tedavilerine destek oluyor. Engelliler için özel kütüphane, okuma salonu, onların gelişimine, eğitim hayatına katkı sağlıyor. Merkezde yemek, bilgisayar, matbaa, seramik, çömlek, mozaik, ahşap mobilya, resim, müzik, mum, sabun gibi birçok atölye de hizmet veriyor.