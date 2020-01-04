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Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a hazırlık mı yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra başka bir dizi için sakallarını kesen Engin Altan Düzyatan'ın sakallarını uzatmaya başladığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması Kuruluş Osman severlerini heyecanlandırdı.
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a hazırlık mı yapıyor?


Diriliş Ertuğrul'un ardından oynadığı dizi yayından kaldırılan Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman için imaj değiştirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Diğer dizisi için saçından ve sakalında vazgeçerek bambaşka bir tarza bürünen Düzyatan, yeniden imaj değiştirdi.

Düzyatan'ı Diriliş Ertuğrul'un şimdilerde ATV ekranlarında yayımlanan devam dizisi Kuruluş Osman'da görmek isteyen hayranları, yeni imaj değişikliğini görünce oldukça heyecanlandı. 

Diğer dizisi için kestirdiği sakalını yeniden uzattığı gözlenen Engin Altan, yeni imajını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

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