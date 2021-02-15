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Engin mavi tutkunlarına ücretsiz amatör denizcilik eğitimi imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca insanların yüzünü denizlere çevirmeleri ve ufkun ötesini görmelerini sağlamak adına amatör denizcilikle ilgili ücretsiz temel eğitim veriliyor.
Engin mavi tutkunlarına ücretsiz amatör denizcilik eğitimi imkanı

Denize kıyısı olan ülkeler tarih boyunca başka ülkelere kıyasla daha avantajlı konum elde ederken, Türkiye de bu anlamda dünyanın en potansiyelli ülkeleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin söz konusu potansiyelin etkisiyle gelecekte küresel deniz ulaşımının kilit ülkelerden biri olması için çalışmalar devam ediyor.

Deniz yolu taşımacılığı, dünya genelindeki taşımacılık faaliyetinin yüzde 84'ünü oluşturuyor. Ayrıca bir ürünü deniz yoluyla taşıma, demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yoluna göre 21 kat daha ekonomik olduğu için de tercih ediliyor.

Dünya ticaretinde deniz ulaşımının çok önemli ve belirleyici bir konumu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vizyonuyla son 16 yılda Türkiye, dünyanın denizcilikte lider ülkeleri arasına girdi.

Türk gemileri, 2002 öncesinde kara listede yer alırken, bugün ise beyaz listede kendilerine yer buluyor.

Ücretsiz eğitimler devam ediyor
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra amatör denizci sayısı da her gün artıyor.

Bugüne kadar verilen "amatör denizci belgesi" sayısı 822 bin 824 olurken, bu sayının Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e kadar 1 milyona ulaştırılması amaçlanıyor.

İnsanların yüzlerini denizlere çevirmeleri ve ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programları ücretsiz veriliyor.

2023'te 1 milyon amatör denizci hedefine ulaşmak için elektronik ortamdaki eğitim programının yanı sıra liman başkanlıklarında ve Bakanlığın merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı eğitim programları bulunuyor.

Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olanlara belgesi veriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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