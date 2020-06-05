Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs (corona virüs) önlemleri kapsamında tahliye edildi. Berberoğlu, 31 Temmuz'a kadar açık cezaevleri kapalı olduğu için ev iznine gönderildi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu tahliye edildi. Maltepe Açık Cezaevi'nden koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edilen Berberoğlu, 31 Temmuz'a kadar açık cezaevleri kapalı olduğu için ev iznine gönderildi.

MALTEPE L TİPİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği TBMM'de düşürülmüştü.

Meclis'teki kararın ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tutuklanan Enis Berberoğlu, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıktı.