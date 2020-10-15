Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına itiraz edildi

"Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne itiraz edildi.

Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, öncelikli inceleme ve anayasal hükümlerin uygulanmasının istendiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusuna dair, 17 Eylül'de, "Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine" dair karar verdiği hatırlatılan dilekçede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasanın 153 ve 6216 sayılı kanunun 50. maddesine aykırı şekilde "yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına" kararı verdiği hatırlatıldı.

-"Kararın kaldırılması, yeniden yargılama ve durma" talebi

İtirazla ilgili hukuki gerekçelerin sıralandığı dilekçede, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesince tespit edilen önceki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Ekim tarihili ek kararının kaldırılması talep edildi.

Dilekçede, 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin 2. fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılama kararı verilmesi istendi.

Dilekçede ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/3-8. maddeleri uyarınca Berberoğlu'nun yargılandığı dosya hakkında ivedi (acil) şekilde "durma" kararı verilmesi de talep edildi.

Ne olmuştu?

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yapan Enis Berberoğlu ile ilgili 17 Eylül'de "hak ihlali" kararı vermiş ve Berberoğlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanmasına yönelik hüküm kurmuştu.

Bu mahkeme de, 13 Ekim'de verdiği kararla, talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığını oy birliğiyle kararlaştırmıştı.