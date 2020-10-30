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Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu; kimisi sinir krizi geçirdi, kimisi umutla bekledi

Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu; kimisi sinir krizi geçirdi, kimisi umutla bekledi
Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu; kimisi sinir krizi geçirdi, kimisi umutla bekledi

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybedenlerin yakınları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunun önünde sinir krizi geçirirken, yaralı yakınları ise hastane önünde beklemeye başladı.

'ÜÇ KUZENİM ENKAZ ALTINDAYDI'

Enkaz altındaki akrabalarının sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiğini belirten Şükran Saraçoğlu, "Kuzenlerim var üç tane. Onlar enkaz altındaydı. Çıktı dediler ama iyi mi kötü mü bilmiyoruz. İrtibat kuramadık. Berbat bir şey. Allah’ım kimseye vermesin. Çok zor. Alaşehir sallandı ama burası daha bir berbat. Allah’ım kimseye yaşatmasın" dedi.

'BEN DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Hastaneye kan vermeye geldiğini söyleyen Hasan Karabıçak (52) ise "Başımıza gelen bu felaketten dolayı bize de vazife düşüyor. Çok yaralı olduğunu, onlara da kan gerektiğini söylediler. Hemen 'vatandaşlık görevimiz' dedik ve kanımızı vermeye geldik. Stokların dolduğunu söylediler. Olursa adres bilgilerimizi bırakacağız. Deprem anında araba kullanıyordum. Viyadükün üzerinde deprem başladığı zaman zıplayan bir araba gördüm. İnanın ben daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

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