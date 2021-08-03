Enkaz kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor

Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında hasar gören evlerin enkazı kaldırılıyor.

Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan yangında çok sayıda ev zarar gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, yanan evlerdeki kullanılabilecek durumdaki eşyaların çıkarılmasına yardım ediyor.

Evler tamamen boşaltıldıktan sonra iş makineleriyle yıkılıyor.

Evi yanan Merve Yılmaz, mahallelerinin yandığını, eşyalarının kalmadığını belirterek, "Hatıralarımız, bütün hayallerimiz her şey bitti. Diyebilecek hiçbir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.