Enkazdan çıkarılan genç öğretmenin 'oyuncak' çağrısına çocuklardan anlamlı destek

İzmir'de öğrencisiyle enkazdan kurtarılan genç öğretmenin depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı üzerine, Türkiye genelinde minik öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla "Kardeşlerime Oyuncak Gönderiyorum" kampanyası başlatıldı.

Özel Anaokulları Derneği, minik öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla, İzmir'de öğrencisiyle enkazdan kurtarılan genç öğretmenin depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı üzerine, Türkiye genelinde "Kardeşlerime Oyuncak Gönderiyorum" kampanyasını başlattı.

İzmir'deki depremde evde ders verdiği 8 yaşındaki öğrencisiyle birlikte enkaz altından kurtarılan genç öğretmen Gülben Emiroğlu'nun, hastanede tedavi görürken yaptığı "Yiyecek içecek çok önemli ihtiyaçlar ama çocuklar da evlerini, oyuncaklarını kaybetti. Onları avutacak bir şeyleri yok. Ne olur bir iki tane de oyuncak göndersinler, lütfen." çağrısına Özel Anaokulları Derneği kayıtsız kalmadı.

Dernek tarafından Türkiye genelinde "Kardeşlerime Oyuncak Gönderiyorum" kampanyası başlatıldı. Anaokulu öğrencileri aileleriyle birlikte depremzede kardeşleri için hazırladığı oyuncakları kampanya kapsamında İzmir'e gönderecek.

Kampanyaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özel Anaokulları Derneği Genel Başkanı Murat Kuş, arabayla seyahat ederken radyoda Emiroğlu'nun sesini duyduklarını ve kampanyayı da bu çağrı üzerine başlatma kararını aldıklarını söyledi.

Temel ihtiyaç malzemeleri gibi ayni yardımların depremzedelere yollandığını ama oyuncağın da çocukların çok önemli bir ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kuş, "Kampanya çerçevesinde 52 ildeki 935 üye anaokulumuzla görüştük. Tamamı şu an okullarında duyurularını yaptılar, velilerimiz de öğrencilerimizle birlikte kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Okul dışındaki vatandaşlardan da destek olmak isteyenler oldu. Oyuncaklar toplanmaya başladı. Depremzede çocuklarımıza tamamen yeni alınmış oyuncaklar gönderilecek." dedi.

Oyuncak firmaları da destek verecek

Kuş, bölgeden çocuklar için oyuncakların yanı sıra uyku tulumu, oyun hamuru, tabure gibi taleplerin olduğunu ve bunları da dikkate aldıklarını belirtti.

Deprem bölgesindeki anne babaların, yaşadığı travma sebebiyle çocuklarını meşgul etmekte zorlandığına ve bir çocuğu en iyi terapi eden şeyin de oyuncaklar olduğuna dikkati çeken Kuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte oyuncak firmalarıyla da görüşmelerimiz oldu. Sağ olsunlar İzmir'deki depremzede çocuklarımız için alınacak toplu oyuncaklarda kar gözetmeden bize oyuncak tedarikinde bulunacaklarını bildirdiler. Anne-babalarımızın çocuklarıyla birlikte aldıkları oyuncakları, her okul kendi bünyesinde muhafaza edecek.

13 Kasım'da toplama merkezlerine gönderilecek oyuncaklar burada tasnif edilip tırlara yüklenerek İzmir'e gönderilecek. İzmir'deki dağıtım ise valilik ve belediye kanalıyla yapılacak. Ayrıca kargo şirketleriyle de görüşüyoruz, İstanbul ve Ankara dışındaki illerden de oyuncakların ücretsiz olarak gönderimi sağlanacak."

Murat Kuş, "Kardeşlerime Oyuncak Gönderiyorum kampanyası, adından da anlaşıldığı gibi çocukların depremzede kardeşlerine bir desteği. Tüm vatandaşlarımızı da bu ve bunun gibi organizasyonlara destek olmaya, birlik ve beraberlik içerisinde yardımcı olmaya davet ediyoruz. Hedefimiz bu kampanyanın da bir kar topu gibi büyümesi." diye konuştu.

250 psikolog depremzedeler için devrede

Depremden etkilenen vatandaşların bu travmalarını daha kolay atlatabilmesi amacıyla uzun süreli psikolojik destek sistemi kurma hazırlığında olduklarını da bildiren Kuş, "Şimdiden 250 kişilik psikolog ekibimiz kuruldu. Turkcell ve Vodafone ile de görüşüyoruz. Desteğe ihtiyaç duyan kişiler, tek bir numara üzerinden istediği psikoloğumuzla görüşebilecek. Bunu bir yıl boyunca düzenli hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Murat Kuş ayrıca Bayraklı ilçesinde hasar gören bir anaokulunun da yeni bir okula taşınması için çalışma yürütüldüğünü aktardı.