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Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor

İzmir'de bir hastanede görevli sağlık memuru Erdoğan Yeşilyurt, depremde enkaz altında kalan mesai arkadaşı Doğan Sert'in (43) evinin önünde umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor

Seferihisar açıklarında geçen cuma yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde en çok zarar gören binaların arasında bulunan ve iş makinelerinin desteğiyle ayakta tutulmaya çalışılan Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki Barış Sitesi'nin yakınından bir an bile ayrılmayan Yeşilyurt, mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Erdoğan Yeşilyurt, AA muhabirine, meslektaşı Doğan Sert ile 3 yıldır Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptıklarını söyledi.

Depremin meydana geldiği gün yaşadıklarını aktaran Yeşilyurt, "Arkadaşım depremin olduğu gün hastanedeki nöbetini tutmak için Dikili'deki yazlığından geliyordu. Yalnızdı, evine uğrayacaktı. Deprem de o anda oldu, bir daha çıkamadı." dedi.

Yeşilyurt, sitenin bloklarının yıkıldığını öğrenince mesaj attığını, aradığını ancak Sert'e ulaşamadığını dile getirdi.

Bunun üzerine hemen sitenin bulunduğu bölgeye geldiğini aktaran Yeşilyurt, üst katların, arkadaşının da oturduğu birinci katın üzerine çöktüğünü gördüğünü bildirdi.

"Hastaneleri aradım ama yine ulaşamadım"
Doğan Sert'in iki çocuk babası olduğunu, ailesinin ve diğer mesai arkadaşlarının büyük bir merakla ondan gelecek güzel haberi beklediğini vurgulayan Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Daha önce Bartın'da görev yapıyordu. Orada 112 Acil Servis ve UMKE'de görev yapmıştı. Depremin ardından ekipler iki gün boyunca onu enkazda aradı ama bulamadı. Bloğun yıkılma tehlikesi olduğu için çalışmalara ara verildi. 'Acaba enkazdan çıktı mı?' diye hastaneleri aradım ama yine ulaşamadım. Çok üzgünüm ve endişeliyim. O çok iyi kalpli bir insandı, herkese yardım etmeyi severdi. Her şeye rağmen buradan müjdeli bir haber bekliyorum. Birçok yerden güzel haberler duyuyoruz, inşallah buradan da bir müjde alırız. Hem ailesi hem de tüm sağlık çalışanları mutlu olur."

Yeşilyurt, arkadaşının yaşadığı evden geriye, çocuklarına ait oyuncakların kaldığını, ekipler bunları çıkardığında gözyaşlarına hakim olamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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