Enlerin Müzesi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük Türk Tarih Parkı ve Müzesi’ni 29 Ağustos’ta açmayı planladıklarını açıklayarak, “Müzemizde ülkemizin en büyük otağı, en çok heykeli, en büyük panoramik resimleri ve kompozisyon

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 29 Ağustos’ta açılması planlanan Türk Tarih Müzesi hakkında gazetecilere bilgi verdi. Gazetecilerle müzeyi gezen Demirel, müzenin birçok enlere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük sanat müzesi olan alan, 206 heykel ile bir ilk. En çok Türk abidesi replikası bulunan müze aynı zamanda ülkenin en büyük otağına, kompozisyonlarına ve panoramik resimlerine ev sahipliği yapıyor” dedi.

AMAÇ; DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK

Başkan Demirel, müzenin Türk tarihini doğru kaynaktan en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli olduğunu söyleyerek, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmanın önemine değindi. Müzenin kurulma amacını dile getiren Demirel, “Tarihimizdeki değerlerimize sahip çıkmak, kültürümüzün ve sanatımızın etrafında buluşarak onu iyi öğrenerek, öğreterek milletin birliğine katkı sağlamaktır. Biz milletimizi ve ülkemizi çok seviyoruz. Bu milletin hizmetinde olmak asli vazifemizdir.”

KÖYDEN ÇAĞDAŞ İLÇEYE

“Çağdaş kentleşme adına şehrin ihtiyaçları olan bütün çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. 1999 yılında ilk göreve geldiğimizde Etimesgut’un bir köy olduğunu görürsünüz. O günden bugüne büyük bir dönüşüm yaşayarak Başkentin en çağdaş ilçelerinden birisi olmuştur. Bunun için çok çalıştık, çok çabaladık. Şehrimizin en çok tercih edilen ilçelerinden birisi haline gelmiştir” diye konuştu.

BİLİM KURULU İLE ORTAK ÇALIŞILDI

“Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni en üst düzeyde yaparak, üstlendiğimiz misyon gereği bu milletin sanatına, tarihine, kültürüne sahip çıkmayı da bir görev olarak bildik” diyen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizleri takip edenler bunu çok iyi başardığımızı da iyi bilir. Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanılan Türk Tarih Müzesi, tarihimizin belirli dönemlerinin ve şahsiyetlerinin ele alındığı büyük bir açık ve kapalı müze salonudur. Müzenin yapım aşamasında alanında uzman kişilerden bir bilim kurulu oluşturduk.”

60 BİN METRE KARELİK ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

“Bilim kuruluna taleplerimizi ilettik, onlarla birlikte böyle bir eser inşa ettik. 60 bin metre karelik alana inşa edilen müzede 6 bin metre karelik kapalı alan da bulunmaktadır. Kapalı alandaki resimler dünyaca ünlü ressamımız Yaşar Zeynalov tarafından yapılmıştır. Kendisi Azeri kardeşimizdir. Aynı zamanda İstanbul’daki Panora 1453’ü yapan sanatçımızdır.”

BÜYÜK ÖZEN GÖSTERİLDİ

“Burası ustalığım dediği bir müzedir. Sanatının zirvesinde olan bir usta büyüğümüzdür. Heykellerin her birini bir şehrin ortasına dikseniz orayı kaldırabilecek güzellik ve eşsizliktedir. Bunlar tesadüfi yapılmamıştır. Her birinin üzerinde hassasiyetle durulmuştur.”

HEYKELLER NEDEN BEYAZ?

Heykellerin neden beyaz olduğunu ise şöyle açıklayan Demirel, “Heykelde hataları beyaz renk çok gösterirmiş. Hataları örtsün diye siyah ve haki renkte yaparlarmış. Bizim sanatkârlarımız kendilerine güvendikleri için beyaz yapmak istediler. Heykellere baktığınızda da büyük bir sanatın icra edildiğini görürüsünüz.”

HERKESİN UĞRAK NOKTASI OLACAK

“Burası Ankara başta olmak üzere, ülke sevdalısı birçok gencimizin uğrak noktası olacaktır. Burası Ankara’nın ziyaret merkezi olacaktır. Yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret listesinde ilk sıra olacaktır. 29 Ağustos’ta açılışını gerçekleştireceğimiz bu müzemiz hepimize hayırlı olsun. Bu müzenin özünde tarih bilinci vardır” dedi.

45 BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE

Dünyada tek olarak kendi koleksiyonunu yerli ve yabancı heykeltıraşlar ve sanatçılar ile kendi ortaya koyan Türk Tarih Müzesi ve Parkı; 206 heykeli, 7 kompozisyonu, 8 Türk yazıtı replikası, 4 dev panoramik resmi, 3 Frig kabartması/ortostatı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi gibi kurumlardan elde edilen kitaplarla kurulmuş 45 bin kitaplık kütüphanesi, 650 kişilik konferans/tiyatro salonu, çok amaçlı sergi/eğitim salonu, restoran/kafesi, bin 500 kişilik amfi tiyatrosu, 120 metrekarelik otağı ve diğer birçok yönüyle, aynı zamanda bir eğitim yuvası, bir kültür kompleksi olarak da Türk milletine hizmet vermektedir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAT MÜZESİ

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük sanat müzesi olan alan, ülkemizde en çok heykelin bulunduğu tarih-sanat müzesi olarak da kayda geçti. En çok Türk abidesi replikası bulunan müze, 8 Türk abidesinin bin 300 yıl sonra ilk kez sergilendiği yer oldu.

EN ÇOK GÖRSEL ALANA SAHİP MÜZE

En uzun Çanakkale Savaşı kompozisyonunun (44 metre) bulunduğu müze, ülkemizde en çok yeşil alana sahip müzelerden birisi. Ülkemizdeki en büyük otağlardan (120 metrekare) birine sahip olan müze, aynı zamanda en çok görsel alana sahip panoramik resimlerin bulunduğu müzelerden birisi.

EN UZUN KOMPOZİSYONLAR BU MÜZEDE

Ayrıca müze, ülkemizde en uzun Kürşat ve 40 Çerisi kompozisyonu, Kurtuluş Savaşı kompozisyonu ve İstanbul’un Fethi kompozisyon sahip müzelerden birisi olarak da kayda geçti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA