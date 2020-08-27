Enner Valencia, İstanbul'da

Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.
Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI
Fenerbahçe'nin imzaya getirdiği Enner Valencia, İstanbul'a giriş yaptı.
Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.