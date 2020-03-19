Entübe nedir? Entübasyon ne demek?

Tüm Dünyaya hızla yayılan ve Türkiye’de de görülmeye başlaya koronavirüsünün ardından haberler de duyduğumuz bir diğer terim ise Entübe oldu. Peki, Entübe nedir? Entübasyon kelimesi ne anlama gelmekte bu soruların cevabı haberimizde…

Çin’den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsü Türkiye’de de görülmeye başladı ve bu virüsü insan vücudunda direk akciğerlere saldırdığını artık herkes biliyor. Peki, ciğerlerimizle soluk alamadığımızda hastanede nasıl bir işlem görüyoruz? İşte bu sorunun cevabı Entübe, peki Entübe nedir? Entübe etmek ne demek? Entübasyon ne demek? Entübe işlemi nasıl yapılıyor? Entübe neden yapılır? Entübe etmek zararlı mıdır?

Entübe nedir? Entübe etmek ne demek?

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir. Bu borunun bir ucu nefes borusu yoluyla akciğerlere ulaşırken diğer ucuna akciğerlere basınçlı hava üfleyen cihazlar bağlanır. Acil koşullarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastalarda entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hasta için hayati öneme haizdir ve bu nedenle yapılması zorunludur.

Entübe nedir? Entübe etmek ne demek? Entübe işlemi nasıl yapılıyor? Entübe neden yapılır?

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

Bu işlem sırasında hastanın rahatsız olmaması, refleks olarak öksürmemesi için uyuşturucu ilaç verilir. Ancak hastalığının nedenine göre uyuşturucu (uyutucu) ilaç devamlı verilebilir veya kesilebilir. Hasta uyanık iken çevresi ile işaret ya da yazışarak iletişim kurabilir.

Entübe nedir? Entübe etmek ne demek? Entübe işlemi nasıl yapılıyor? Entübe neden yapılır?

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir. Hastanın entübe olduğu süre ne kadar uzun sürerse bu sırada ek sorunlar çıkma ihtimali giderek artar ve ekstübasyon işlemi o kadar zor hale gelir. Ancak entübasyon süresinin kısa tutulması bir tercih içermez, hastanın durumunun düzelmesi ile ilişkilidir. Hekimler entübasyon süresini mümkün olan en kısa sürede tutmak için çaba gösterirler.

Entübe nedir? Entübe etmek ne demek? Entübe işlemi nasıl yapılıyor? Entübe neden yapılır?

Suni solunum cihazında 2-3 haftadan fazla kalan veya kalacağı öngörülen hastalar için ise, trakeostomi (bkz Trakeostomi yazısı) dediğimiz boğazdan açılan delik yardımıyla solunum desteği verilen uzun süreli entübasyon yöntemine geçilebilir.