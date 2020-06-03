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EPDK 11 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi.
EPDK 11 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.

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