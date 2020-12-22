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EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.
EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi

Konuya ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 10 bin 600 lira ile 515 bin lira arasında değişecek.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Lisans yenileme bedeli ise lisans bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yıllık lisans bedeli ise iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,003 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise 51 bin 500 lira ile 1 milyon 568 bin 300 lira arasında değişecek. Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,003 kuruş olacak.

Doğal gaz piyasası
Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 255 bin 400 lira, iletimde 1 milyon 913 bin 800 lira, LNG iletiminde 92 bin 800 lira, depolamada 513 bin 500 lira, toptan satışta ve dağıtımda 127 bin 400 lira olacak.

Yıllık lisans bedelleri ise kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olarak uygulanacak.

CNG dağıtım, iletim ve satış faaliyetleri için lisans alma bedeli 25 bin 500 lira, ihracat faaliyeti için de 51 bin 300 lira olacak. İhracat faaliyeti için yıllık lisans bedeli alınmayacak.

Sertifikalar
Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 7 bin 900 lira, sertifika tadil bedeli 2 bin 700 lira, sertifika vize bedeli 1350 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 550 lira olacak.

Petrol piyasası
Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedelleri ise 6 bin 700 lira ile 889 bin 600 lira arasında değişecek. Lisans sureti 2 bin 600 lira bedel karşılığında alınabilecek. Lisans tadili bedeli ilgili faaliyete göre 3 bin 850 lira ile 18 bin 50 lira arasında olacak.

LPG piyasasında lisans alma bedeli 5 bin 250 lira ile 380 bin 800 lira, lisans tadili bedeli 3 bin 850 lira ile 7 bin 650 lira arasında değişecek. Süre uzatımı bedeli de lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar uygulanacak.

Söz konusu kararlar, 1 ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

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