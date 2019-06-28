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EPDK'dan elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15 zam yapıldığı duyruldu.
EPDK'dan elektrik zammı açıklaması

EPDK'dan yapılan açıklamada; "1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle  görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 15,00 artış yapılmıştır.

Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan Piyasa Takas Fiyatlarında (PTF) oluşan artışlar en önemli etkenler olmuştur.

Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince  100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 TL ödenecektir." denildi.

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