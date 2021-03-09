EPDK'dan yeni çalışma: Ucuz olanı tercih edin

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarındaki haksız kâr artışına "dur" diyen ve gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir çalışmaya imza attı.

"Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir infografik hazırlayan EPDK, akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. EPDK, "Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin" mesajı paylaştı.

GİZLİ ZAM İDDİALARI İÇİN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kar artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış söz konusu oluyor.