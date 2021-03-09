  • BIST 1.538
  • Altın 418,299
  • Dolar 7,6651
  • Euro 9,1045
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

EPDK'dan yeni çalışma: Ucuz olanı tercih edin

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarındaki haksız kâr artışına "dur" diyen ve gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir çalışmaya imza attı.
EPDK'dan yeni çalışma: Ucuz olanı tercih edin

"Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir infografik hazırlayan EPDK,  akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. EPDK, "Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin" mesajı paylaştı.

GİZLİ ZAM İDDİALARI İÇİN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kar artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış söz konusu oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı09 Mart 2021 Salı 09:13
  • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı09 Mart 2021 Salı 09:12
  • Moody's: Kovid-19 şoku, istihdam, gelir ve iş gücüne katılımda ABD'deki cinsiyet eşitsizliğini artırdı09 Mart 2021 Salı 09:12
  • Bakan Pekcan: Gelecekte çok daha fazla kadın örnek başarılara imza atacaklardır08 Mart 2021 Pazartesi 15:09
  • Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek08 Mart 2021 Pazartesi 15:08
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop: 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar artacak08 Mart 2021 Pazartesi 15:08
  • Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde08 Mart 2021 Pazartesi 15:08
  • Borsa İstanbul'da gong İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı08 Mart 2021 Pazartesi 15:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar08 Mart 2021 Pazartesi 13:42
  • Bakan Pekcan: Kadınlarımızın ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz08 Mart 2021 Pazartesi 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti