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EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak

EPDK'nin 1 Ağustos itibarıyla başlatacağı Yeşil Tarife (YETA) uygulamasında fiyatlar abone grubuna göre kilovatsaat başına 79,25 ile 91,46 kuruş arasında değişiklik gösterecek.
EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecek. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek.

Öte yandan, Kurulun görevli tedarik şirketleri tarafından, yeşil tarifeyi seçen tüketicilere 1 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere uygulayacağı tarife tablosuyla ilgili onaylama kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,25 ile 91,46 kuruş arasında farklılık gösterecek.

İletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç 69,97 kuruş olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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