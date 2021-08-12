  • BIST 1.444,460
  • Altın 482,40
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0450
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Epoksi Kursunda İkinci Dönem Başladı

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin ikinci dönem kursları başladı. İlk dönem kursiyerlerinin mezun olmasının ardından, proje, yeni Altındağlı kursiyerlerin katılımı ile devam ediyor. 
Epoksi Kursunda İkinci Dönem Başladı

Altındağlı kadınlar epoksi alanında da atağa kalkıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi ilk mezunlarını verdi. Projenin ikinci etabına Altındağlı kadınlar yine büyük ilgi gösterdi. Kayıtlar kısa sürede doldu. Proje ile Altındağ'da ikamet eden, 18-25 yaş arasında, herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınların, mesleki beceri edindirilerek istihdama kazandırılmaları hedefleniyor.

epoksi_2_3.jpg

8 ATÖLYE KURULDU

Projenin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yaptık. Proje kapsamında; Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölye oluşturduk. 4 merkezin her birinde 'Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi' ve ‘Teknolojik Tasarım Atölyesi' olmak üzere toplamda 8 adet atölye kuruldu.

epoksi_2_6.jpg

Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler aldı. Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştirdik. Başarılı projemizin ilk mezunları geçtiğimiz hafta sertifikalarına kavuştu. Şimdi ikinci dönem kursiyerlerimizle yola devam ediyoruz.” dedi.

epoksi_2_1.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’ın Parlayan Yıldızı 12 Ağustos 2021 Perşembe 05:15
  • Mamak gün sayıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 04:45
  • Keçiören'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın 12 Ağustos 2021 Perşembe 04:00
  • Keçiören Ev Sahipliği Yaptı12 Ağustos 2021 Perşembe 03:15
  • Geleceğe nefes ol!12 Ağustos 2021 Perşembe 03:00
  • Çankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor12 Ağustos 2021 Perşembe 02:00
  • Yangınzedelere Cansuyu12 Ağustos 2021 Perşembe 01:45
  • Kent gezileri devam ediyor12 Ağustos 2021 Perşembe 01:15
  • Bağlıca Çevre Yolu Bağlantısı Altyapı Mesaisinde12 Ağustos 2021 Perşembe 01:00
  • Ankara'da tehlikeli gerginlik: 2 vatandaşımız bıçaklandı, mahalleli ayağa kalktı11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti