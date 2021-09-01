Er Manas heykeli Keçiören'de yaşayacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılı anısına inşa edilen Er Manas heykelinin açılışında, "Manas destanı bizim çocukluğumuzda okuduğumuz bir destandır.

Keçiören Belediyesi ve Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Er Manas heykelinin açılışı Keçiören Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Açılış programına Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve dünyanın birçok ülkesinden gelen 30'dan fazla büyükelçi ve büyükelçilik temsilcileri katıldı.

'BUGÜN HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞMİŞTİR'

Belediye Başkanı Altınok, "Manas, bütün dünyaya adaleti, doğruluğu ve dürüstlüğü anlatan bir destandır. İnsani değerleri ön plana çıkaran bir destandır Manas destanı. Manas; kültürümüzdür, nefesimizdir, sesimizdir ve yaşadıklarımızdır. Bugün Tanrı dağlarından, Issık gölünden gelen Er Manas Batur'un heykelini Ankara'da ve Keçiören’de açmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Manas'ın verdiği mesajlarda sevgi vardır, kardeşlik vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. Bu heykelimiz inşallah dünyada sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberliğin oluşmasına da vesile olsun. Bugün hayallerimiz gerçekleşmiştir. Çocuklarımız, gençlerimiz Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'nda Manas heykelini görmekten ve ecdadını tanımaktan da onur ve şeref duyacaktır" dedi.

Konuşmasında Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin gözlerinde neden çekiklik olmadığına dair esprili bir yaklaşımda da bulunan Başkan Altınok, "Bana soruyorlar, 'sizin gözleriniz neden çekik değil' diye. Ben de, Anadolu'ya at üstünde geldiğimiz için kaşlarımız biraz düşmüş, nedeni budur diye cevap veriyorum" dedi.

ÖMÜRALİYEV: TÜRKİYE KIRGIZİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKEDİR

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev de, "Bu heykel iki kardeş halkın yüzyıllarca devam eden ebedi dostluğunun bir simgesidir. Tarih sayfalarına bakacak olursak 30 yıl önce 31 Ağustos 1991 tarihinde Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti. Kırgızistan'ın 2300 yıllık bir tarihi vardır. Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. İş birliğimiz 30 yıldır her alanda başarıyla gelişmektedir. Manas heykelinin dikilmesi kardeşlik bağların güçlenmesine ve ortak kültür değerlerimizin korunmasına katkı sağlayacaktır. Manas destanı kendi özgürlüğü, bağımsızlığı ve namusu için mücadele eden Kırgız halkının kahramanlık savaşının muhteşem bir hikâyesidir. Tartışılmaz bir hatıra olarak kabul edilir" ifadesini kullandı.