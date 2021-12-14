Eras Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz olduğunu söyledi

Eğitimci Arslan, “Akademik eğitimi telafi etmek kolaydır ama davranışların telafisi olmaz. Davranış okulda yaşanarak öğrenilir. Bu yüzden yüz yüze eğitim olmazsa olmazımız" dedi.

Pandemi sürecinde bazı çocukların ayakkabı bağlamayı ve koşmayı dahi unuttuğunu söyleyen 35 yıllık eğitimci Erhan Arslan, “Akademik eğitimi telafi etmek kolaydır ama davranışların telafisi olmaz. Davranış okulda yaşanarak öğrenilir. Bu yüzden yüz yüze eğitim olmazsa olmazımız” dedi.

Eras Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Aslan, yüz yüze eğitimin bir seçenek değil bir mecburiyet olduğunu dile getirerek, “Çocuk için en güvenli ortam okuldur. Akademik eğitimi telafi etmek kolaydır ama davranışların telafisi olmaz. Pandemi sürecinde bazı çocuklar ayakkabı bağlamayı, koşmayı bile unutmuş. Bu tarz sorunlar baş gösteriyor. Bu yüzden yüz yüze eğitim şart” dedi.

“AYRIMA KARŞIYIM”

Eğitimde özel okul ve devlet okulu ayrımına karşı olduğunu dile getiren Aslan, “Çocuk yetişsin de hangi şekilde yetişiyorsa yetişsin. Sonuçta bize hizmet edecek. Son iki yıldır her sektör ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bazı sektörler bunu fırsata çevirdi bazıları da olumsuz etkilendi. Eğitim sektörü de olumsuz etkilenen sektörlerdendir. En önemli eksikliğimiz ve sıkıntımız pandemideki hapis hayatı ciddi sıkıntılara neden oldu. Bazı çocuklarımız kendini iletişime kapatmış, sosyalleşmeye kapatmış.”

PANDEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

“Bunun etkilerini okulda şu an çok net görüyoruz. Bu durum da herkesin dediği olmak bu mümkün değil. Gerçek yaşam öyle değil. Çocuk kuralı ben koyarım diyor ama diğer çocukta onun gibi o da oyun oynamak istiyor. Oyun kuralında anlaşamayan çocuklar yarın ki iş hayatında nasıl anlaşabilirler ki? Bu süreç çocukların bireysel gelişimini oldukça olumsuz etkiledi” diye konuştu.

“YÜZ YÜZE ŞART”

Yüz yüze eğitimin bir seçenek değil bir mecburiyet olduğunu dile getiren Aslan, “Bunun başka türlü telafisi yok, olamaz. Çocuk için en güvenli ortam okul. Okul evden daha güvenlidir. Çocuk okuldan mahrum kalınca evde sosyal medyaya yöneldi. Olmaması gereken küfürleri öğrendi. Ama okulda olsa onu yapamaz. Çünkü kendisini güzel bir dille uyarıyoruz. Bunun yanlış olduğunu öğretiyoruz. Akademik eğitimi telafi etmek daha kolay. Ama davranışların telafisi olmaz.”

“OLMAYAN SORUNLAR BAŞ GÖSTERDİ”

“Davranış belirli bir yaşta şekillenir ama bunu o yaşlarda veremediğiniz zaman ipin ucu kaçmış oluyor. Bu da ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Çocuk, pandemide uzanarak öğrendiği öğrenim şeklini okula başladığında da yapmak istiyor. Sıraya uzanarak ders dinlemeye çalışıyor bu da mümkün olmuyor. Pandemi bütün bu gelişmelere neden olan şeydir. Bu yüzden yüz yüze eğitimin öneminde ısrarcıyız. Öğrencilerin büyük bir kesiminde olmayan sorunlar baş gösterdi. Örneğin çocuk ayakkabı bağcığını bağlayamıyor. Çünkü çocuk dışarı çıkmadı ve ayakkabı giymedi. Davranış yaşanarak öğrenilir. Ayakkabı bağcığı da öyle” diye konuştu.

“HAKSIZLIK OLUR”

Sözleşmeli öğretmenlerin diğer kadrolu öğretmenlerle aynı hakları almasını da değerlendiren Aslan, “Doğru ve yerinde bir karardır. Bu baştan yanlıştı zaten. Okullarda ihtiyaç varsa atama yapılmalı. Öğretmenin saygın konumunda olması gerekir. Saygın konumunda olandan bir şeyler öğrenilir. Öğretmen hayatını sınavla geçiriyor. Onu aynı şekilde öğretmenlikte yükselmesi için sınava koymanız iğrete bir durum ve haksızlıktır. Bu iş deneyim ile olmalı. Kırk yıldır çalışan öğretmeni neden sınava tabi tutuyorsunuz? Buradan kendisine güven yoktur anlamı çıkarılıyor. Bu iş kesinlikle meslekte tecrübeye yönelik olarak yapılmalı. Yoksa sınav ile bu işin yürütülmesi haksızlıktır. Çünkü öğretmenler odasının havasını öğretmenler bilir” ifadelerini kullandı.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA