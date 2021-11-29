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Erasmus öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı

Keçiören Belediyesi Estonya, Yunanistan ve Hırvatistan’dan gelen Erasmus programı öğrencilerini Kompost Gübre Üretim Merkezi ve Geri Dönüştürülebilir Atık Depolama Tesisi’nde misafir etti.
Erasmus öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı

Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı Erasmus kapsamında Türkiye’ye gelen 20 kişilik Çevre İçin Geleceği Geri Dönüştürme Sanatı projesi (Art Of Recycling Future For Environment) öğrencisi Keçiören Belediyesi Kompost Gübre Üretim Merkezi ve Geri Dönüştürülebilir Atık Depolama Tesisi’ni gezerek sebze ve meyve atıklarının gübreye dönüştürülme aşamaları ile kullanım alanlarını tesiste bulunan yetkililerden öğrendiler. Ziyarette geri dönüşümün ekonomiye katkılarına ilişkin de önemli notlar aktarıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, daha yaşanabilir bir dünya için ulusal ve uluslararası ölçekte yapılacak her türlü ‘Doğa Dostu’ projeye destek verdiklerini aktararak, “Yurt dışında eğitim öğretim gören Türk ve yabancı öğrencilerimizi yıl boyunca ilçemizde misafir ettik. Uluslararası dayanıma kültürünü geliştirecek olan projelerin yaygınlaşması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu anlamda öğrenme temelli gençlik aktivitelerine ve kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemeye devam ediyoruz. Estonya, Yunanistan ve Hırvatistan’dan gelen öğlencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduk.” dedi.

Erasmus programı kapsamında düzenlenen gezide 8 öğretmen ile Giresun Tirebolu Anadolu Lisesi’nden gelen öğrenciler de yer aldı. 

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