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Erbakan, Elazığ'da esnaf ziyaretinde bulundu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da esnafı ziyaret etti, üretici ve vatandaşlarla görüştü.
Erbakan, Elazığ'da esnaf ziyaretinde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'daki programı kapsamında ilk olarak tarihi kapalıçarşı esnafı ile biraraya geldi. Buradan Baskil ve Yurtbaşı beldelerine geçen Erbakan,  vatandaşlarla sohbet etti. Yurtbaşı Beldesi'nde bulunan pancar üreticileriyle buluşan Erbakan'a üreticilerden biri, "İyisiyle kötüsüyle zor bir süreçten geçiyoruz. Temennimiz hükümetin yanında durmanız" dedi. Bir başka üretici de, "Biz sadece devletin istikrarı için hareket ediyoruz. Bu ortam çok iyi bir ortam değil ama gördüklerimiz kadarıyla mevcut olan muhalefetin başa gelmesinden daha kötüye gideceğinden korkuyoruz" dedi.

Erbakan ise farklı düşünenlerin de olduğunu belirterek, "AK Parti olmayınca devlet batacak mı? Bugüne kadar 100 senedir devlet devam etmiş bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Elazığ'da Şehit Polis Fethi Sekin'in mezarını ziyaret eden Erbakan, ardından karayoluyla Malatya'ya hareket etti.

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