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Erbakan, hükümeti eleştirdi

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın faaliyet raporu üzerinden hükümeti eleştirdi, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.
Erbakan, hükümeti eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'ta partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Sinop Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Erbakan, geçim sıkıntısına değindi. Erbakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı faaliyet raporu üzerinden hükümete yaptığı eleştiride şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın faaliyet raporunda ‘Biz bakanlık olarak 2019’da toplam 688 bin haneye gıda yardımı yaptık, 2020 yılında 1 milyon 154 bin haneye gıda yardımı yaptık’ diyor. Bunun manası açlık artıyor demek. Bu nerden baksanız 7-8 milyon insan yapar. Yine bakanlığın açıkladığı raporda 2019’da 3,3 milyon haneye, 2020’deyse 6,6 milyon haneye sosyal yardım yaptık diyor. 6,6 milyon hane 30 milyon insan demektir. 30 milyon insan Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 40’ı yapıyor."

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