Erbaş, Ayasofya'da görev yapacak imam ve müezzinleri açıkladı: İşte o isimler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili açıklama yaptı.

"Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri kim oldu" sorusu da yanıt buldu. Erbaş, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı.

Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" ifadelerini kullandı, daha sonra imam ve müezzinleri açıkladı.

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın,

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer,

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran,

Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban,

İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren

İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik,

Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.