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Erbaş: Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız. Ahirette Rabbimizin bizden razı olmasını istiyoruz. Öyleyse dünyada O'nun razı olacağı ameller yapmalıyız" dedi.
Erbaş: Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı, yatsı namazı sonrası Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde 'Geçmişten Geleceğe Muhasebe' konulu sohbet gerçekleştirdi. Erbaş, Türkiye'nin her yerinde yatsı ezanlarının okunduğunu ifade ederek, "Camilerimizde buluşamadık ama evlerimizde namazlarımızı kıldık. Yüce Rabbimiz ezan-ı muhammediyi gök kubbemizden ve minarelerimizden ebediyen eksik eylemesin" ifadelerini kullandı.

'İNSAN DERİN BİR YALNIZLIĞA MAHKUM OLMUŞTUR'

Yaşanılan çağın zor bir çağ olduğu değerlendirmesinde bulunan Erbaş, "Modern dönemde ulaşım, iletişim, teknoloji büyük bir hızla gelişmiş ama insan derin bir yalnızlığa mahkum olmuştur. Bugün insanlık devasa krizlerle karşı karşıyadır. Savaşlar, felaketler, musibetler insanın geleceğe dair umudunu iyice zayıflatmıştır. Batı merkezli kurulan yeni dünya düzeninde insan, hayatın anlamını ve varoluşun gayesini kaybetmiştir. Anlamı kaybedince güzel ahlakı da kaybetmiştir. Şimdi anlam ve ahlak krizlerinin kuşatması altında şaşkın, yorgun, mutsuz ve umutsuz bir insanlık var yeryüzünde" diye konuştu.

'KENDİMİZİ KAPSAMLI BİR MUHASEBEYE TABİ TUTMALIYIZ'

Erbaş, insanların aklını ve vicdanını kullanarak kendisiyle yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bilhassa İslam dünyası ve Müslümanlar olarak inanıcımızı, medeniyetimizi ve sorumluluklarımızı dikkate alarak derin bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var. Mümin için muhasebe, bir yenilenme ve bilinçlenme eylemidir. Vahyi ve aklı, ilim ve hikmeti, güzel ahlak ve merhameti davranışlarına hâkim kılma çabasıdır muhasebe. İlmi, fikri ve ahlaki yozlaşmalara karşı istikameti muhafaza etme gayretidir muhasebe. Bu sebeple, bugün derin bir tefekkürle bireysel, toplumsal ve küresel sorumluluklarımız çerçevesinde, üzerimize düşen görevleri yerine getirip getirmediğimize dair kendimizi kapsamlı bir muhasebeye tabi tutmalıyız."

"Biliyoruz ki, dünya hayatının sonunda, Rabbimizin huzuruna vardığımızda hayatımızın her anından, Allah'ın bize lütfettiği tüm nimetlerden hesaba çekileceğiz" diyen Erbaş, şunları söyledi:

"Adaletin timsali Hz. Ömer'in, 'Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekiniz' sözü esaslı bir hayat düsturudur. Rabbimiz Haşr Suresinde, bize çok uzakmış gibi gelen ama yarın kadar yakın olan hesap günü için şu çarpıcı uyarıyı yapar. 'Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır' Bu ayetin rehberliğiyle biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız. Ahirette Rabbimizin bizden razı olmasını istiyoruz. Öyleyse dünyada O'nun razı olacağı ameller yapmalıyız."

'AYASOFYA CAMİİ İLE BÜYÜK BİR HEYECAN VE SEVİNÇ YAŞADIK'

Zorlukları ve güzellikleriyle bir yılın geride kaldığını ifade eden Erbaş, "Salgın, deprem, sel gibi olaylara hep beraber üzüldük ve bu olumsuzluklar karşısında milletçe kenetlenerek mücadele ettik. Ama bütün bu zorluklar ve olumsuzluklar içerisinde Rabbimizin izni ve inayetiyle, yaklaşık bir asırlık hasretin sonunda Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi ve müminlerle buluşması vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslümanlarla beraber büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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