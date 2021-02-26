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Erbaş: Bizim sevgiye de çok ihtiyacımız var

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim sevgiye de çok ihtiyacımız var. Aile kurumumuzun ayakta kalması, değerlerimize bağlı aile yapımızın muhafaza edilmesi gerçekten çok önemli" dedi.
Erbaş: Bizim sevgiye de çok ihtiyacımız var

Afyonkarahisar'da bir termal otelde 81 ilin müftüleri ile toplantı yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni yapılan Paşa Camii'nde cuma namazının hutbesini verdi.  Prof. Dr. Erbaş, cami çıkışında anı defterini imzaladı.

Daha sonra Afyonkarahisar Valiliği'ne geçen Prof. Dr. Erbaş, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çiçek ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile milletvekillerinin destekleriyle bu yıl Afyonkarahisar'da 2021'in 'Aile Yılı' ilan edilmiş olmasının, 2020'nin de 'Sevgi Yılı' olarak değerlendirilmiş olmasının kendini çok sevindirdiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu:

"Bizim sevgiye de çok ihtiyacımız var. Aile kurumumuzun ayakta kalması, değerlerimize bağlı aile yapımızın muhafaza edilmesi gerçekten çok önemli. Her hafta, her ay bir konunun, temanın belirlenip onun bütün kurum temsilcileriyle müzakere edilmesi, kar topu gibi sürekli bu güzelliklerin büyümesine vesile olmak çok güzel. İl müftülüğü ve ilçe müftüleri diyoruz ki, biz bunun için varız. Ailemizin değerlerine bağlı olarak yetiştirmek, gençlere, çocuklara sahip çıkmak, milli manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek. Bunun için varız. Varlığımızı ve vazifemizi de daha farkındalık içinde yerine getirmeye çalışmamıza da destek oluyor bu tür faaliyetler."

Prof. Dr. Ali Erbaş, ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mehmet Zeybek ile bir sürü görüştü. Erbaş, Paşa Camii'nin yeniden yapımındaki katkılarından dolayı Başkan Zeybek'e teşekkür etti.

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