Erbaş: Bu bereket ayları geçmişin muhasebesi ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, irat ettiği "Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi" konulu hutbede "Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir." dedi.

Bu Ayet-i Kerime'den "Allah'ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmanın, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla, iman, ibadet ve istikamet üzerine hayat sürmekle mümkün olduğunu" öğrendiklerini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil Rabb'imizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tövbe edip, Rabb'imizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah resulü bize şu tavsiyede bulunmaktadır, 'Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahuteala dünyaya rahmet nazarıyla bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur, 'Benden af dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim.' Gelin günahlarımız için af ve mağfiret dileyelim."

Erbaş, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini de belirterek, "Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabb'imiz en kısa zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin." diye konuştu.