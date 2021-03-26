  • BIST 1.379
  • Altın 446,084
  • Dolar 8,0384
  • Euro 9,4678
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Erbaş: Bu bereket ayları geçmişin muhasebesi ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, irat ettiği "Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi" konulu hutbede "Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir." dedi.
Erbaş: Bu bereket ayları geçmişin muhasebesi ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir

Bu Ayet-i Kerime'den "Allah'ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmanın, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla, iman, ibadet ve istikamet üzerine hayat sürmekle mümkün olduğunu" öğrendiklerini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil Rabb'imizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tövbe edip, Rabb'imizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah resulü bize şu tavsiyede bulunmaktadır, 'Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahuteala dünyaya rahmet nazarıyla bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur, 'Benden af dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim.' Gelin günahlarımız için af ve mağfiret dileyelim."

Erbaş, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini de belirterek, "Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabb'imiz en kısa zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi26 Mart 2021 Cuma 13:52
  • 'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı26 Mart 2021 Cuma 13:21
  • MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi26 Mart 2021 Cuma 13:15
  • Azerbaycan'ın Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Şeki Han Sarayı turist akınına uğruyor26 Mart 2021 Cuma 13:03
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Hamas yöneticisini gözaltına aldı26 Mart 2021 Cuma 13:02
  • Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı26 Mart 2021 Cuma 12:59
  • Hrant Dink davasında karar açıklandı26 Mart 2021 Cuma 11:49
  • Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıyı kınadı26 Mart 2021 Cuma 11:47
  • Bakan Karaismailoğlu: Süveyş Kanalı'ndaki kazada ihtiyaç halinde yardıma hazırız26 Mart 2021 Cuma 11:32
  • Karaman'da aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor26 Mart 2021 Cuma 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti