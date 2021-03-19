Erbaş: Görevimiz, Kur'an tercümeleri ile ilgili örnek bir çalışmayı ortaya koymaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Meallerde Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı'nın kapanış oturumuna katıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Kur'an-ı Kerim meallerinin geliştirilmesi ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir Kur'an-ı Kerim meali hazırlamak amacıyla çevrim içi olarak düzenlenen çalıştayın kapanış oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine hitap eden bir meal çalışmasına çok ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Erbaş, çalıştayı düzenledikleri için Din İşleri Yüksek Kurulu'na teşekkür etti. Çalıştay boyunca çok önemli konularda yetkin hocaların sunum yaptığını belirten Erbaş, "Bu tebliğ ve müzakerelerden çok faydalı sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. En kısa zamanda bu yoğun çalışmaların neticesini görmeyi arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

Erbaş, çalıştay boyunca ideal bir meal hazırlığına dair derinlikli ve çok yönlü sunumlar yapıldığına değinerek, "Günümüz insanı Kur'an'ın mesajları ile ilişkisini önemli oranda mealler üzerinden kuruyor. Dolayısıyla bugün mevcut meallerin ötesinde, okuyucuya Kur'an-ı Hakim'in mesajlarını doğru ve anlaşılabilir bir yöntemle, akıcı ve yormayan bir üslupla, meal kavramının malul olduğu anlam kaybını mümkün mertebe en aza indirecek şekilde bir çalışma elzem hale gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün sayıları yüzlerle ifade edilen meal- tercüme eserlerin bulunduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerimize düşen görev, Kur'an tercümeleri ile ilgili örnek bir çalışmayı ortaya koymaktır. Bu çalışma, aynı zamanda şimdiden bundan sonra yapılacak bütün meal çalışmaları için her açıdan bir standart oluşturacak, nitelik zemini haline gelecek ve rehberlik edecek düzeyde olmalıdır. İsterim ki bir meal çalışmasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve bu alanla ilgili ülkemizdeki tüm akademik çalışmaların birikiminden istifade edilsin. Bu konuda ülkemizin birikimi gerçekten memnuniyet verici durumdadır."