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Erbaş İslam dünyasını İsrail'in Mescid-i Aksa'daki 'sessiz ibadet' kararına karşı çıkmaya çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine ilişkin karara karşı çıkmaya davet etti.
Erbaş İslam dünyasını İsrail'in Mescid-i Aksa'daki 'sessiz ibadet' kararına karşı çıkmaya çağırdı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin kararını şiddetle kınadı.

Erbaş, mesajında, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu kararın "işgal devleti" İsrail'i cesaretlendireceğini ifade etti.

Söz konusu kararın İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerini artırarak devam etmesine sebep olacağını bildiren Erbaş şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

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