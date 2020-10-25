Erbaş: İslam düşmanlığını körükleyen zihniyete karşı uluslararası toplumu mücadeleye davet ediyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Muhammed'i resmeden karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılmasının, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne serdiğini belirterek, uluslararası toplumu mücadeleye davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'i resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılmasının, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne serdiğini belirterek, uluslararası toplumu mücadeleye davet etti.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mevlid-i Nebi haftasını idrak ettiğimiz bugünlerde, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir.

Peygamberimize, Müslümanlara ve kutsallarımıza karşı gösterilen bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Öfke ve nefret dolu bir davranışla İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum."