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Erbaş Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa ve küstahlığa karşı sert eleştirilerde bulundu.
Erbaş Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumartesi günü Norveç’in Kristiansand şehrinde yapılan İslam karşıtı eyleme ilişkin sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yaptı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıklara sert şekilde tepki gösteren Erbaş “Norveç’in Kristiansand şehrinde geçtiğimiz Cumartesi günü İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık kabul edilemez" dedi.

Erbaş ayrıca “Allah’ın indirdiği son kitap Kur’an-ı Kerim’e karşı haddi aşan göstericiler tarafından yapılmış provakatif eylem, Avrupa’da son zamanlarda büyük bir artış gösteren İslamofobi’nin artık İslam düşmanlığına doğru ilerlediğinin açık bir delilidir. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor, bu tür eylemlere izin verilmemesini ve sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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