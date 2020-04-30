Erbaş’a STK’ların desteği devam ediyor “Sapkınlığın karşısındayız”

Başkan Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının ardından baroya yönelik tepkiler ve Erbaş'a yönelik destekler devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği ve Memur-Sen’de Erbaş’a destek açıklamalarında bulunarak, Erbaş’ı eleştirenleri kınadı

Türkiye Yazarlar Birliği İnternet sitesinden yaptığı açıklamalarda,Erbaş’a destek vererek Ankara Barosu’nu kınadıklarını açıkladı. TYB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kur’an ve sünnet çizgisindedir

“Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesi hakkında bazı marjinal grupların kopardığı gürültü, yetkili bir kamu görevlisinin ilim ve hakikat dairesindeki sözlerine karşı gösterilen haksız bir tepkidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, temsil ettiği makamın gereği olarak Kur 'an ve Sünnet çizgisinde hakikatleri dile getirmiştir.”

Aile yapımızı hedef almaktadır

“Özellikle son yıllarda, ‘insan hakları’, ‘cinsiyet eşitliği’ ve ‘cinsel özgürlük’adı altında gerçekleştirilen söylem ve gösterilerle toplumsal ve aile yapımızı hedef alan sinsi olduğu kadar alçakça plan ve projelere şahit olmaktayız.”

“Meşru, muteber ve yasal olmayan, insan onurunu hiçe sayan birliktelikler; insanı kadın ve erkek olarak yaratan Allah tarafından haram kılınmıştır. Hem haram hem de sağlık açısından önemli hastalıkların nedeni olan çarpık ilişkileri sürdüren, savunan ve yaymaya çalışanlar azgınlık ve haddi aşmada artık sınır tanımıyorlar.”

Hukuk skandalı ve provakasyon

“Bu sınırı aşmada şimdi öyle bir noktaya gelindi ki; Allah’ın emirleri ve yasakları doğrultusunda evliliği teşvik edici, aile hayatını koruyucu ve sapıklığın insan bedeni üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak sadece Müslümanları değil tüm insanları uyaran Diyanet İşleri Başkanı için malum çevreler tarafından suç duyurusunda bulunacağının açıklanmasını hukuk skandalı ve provokasyon olarak değerlendiriyoruz.”

Fitne ve fesat peşinde koşanları kınıyoruz

“Toplumumuzun temel dinamiklerini tahrip etmek için; Sapkınlığı ve hayasızlığı normalleştirme, meşrulaştırılma çabası içinde olan kişi, grup ve kurumları açıktan destekleyerek; fitne, fesat peşinde koşanları şiddetle kınıyoruz. Türkiye’nin yazarları, sanatçıları ve düşünürleri olarak; Dinimizin emir ve yasaklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı destekliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. “

AGD BAŞKANI TURHAN’DAN ERBAŞ’A DESTEK

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellik hakkında yaptığı açıklamaları desteklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için sosyal medya hesabı Twitter'dan destek açıklaması yapan Turhan, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Beyin ifade ettiği hususların hepsini destekliyoruz" dedi.

İstanbul sözleşmesine tepki

Ayrıca açıklamasıyla AK PARTİ hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nde tepki gösteren Turhan, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak İstanbul sözleşmesi yırtılıp atılmadan, cinsiyet eşitliğini meşrulaştıran eğitimler ortadan kaldırılmadan, televizyonda bu ahlaksızlıklıkları meşrulaştıran diziler son bulmadan bu meselelerin çözülmesi mümkün değildir."

Memur-Sen Konfederasyonu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Karşılarında bizleri bulacaktır

“Bir takım Barolar ya da adı her ne olursa olsun İslam dininin emir ve yasaklarını tahkir ve tezyif etme amacı taşıyan her kişi ya da kuruluş bilmelidir ki; Allah'a, Peygamberi Hz. Muhammed'e, dini İslam'ın emir ve yasaklarına dil uzatan, hakaret eden, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenleri engelleyen ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş gibi dinin emir ve yasaklarını anlatmasını engelleyecek kişiler karşılarında bizleri bulacaktır.”

İslam dinine bir saldırıdır

“Bilinmelidir ki; Baroların suç duyurusu, Diyanet İşleri Başkanımıza değil, Kur'an ayetlerine ve İslam dinine karşı bir saldırıdır. İslam'ın aile yapısını korumaya yönelik emirlerine karşı alınan bu tavır aile yapısını bozmaya, toplumu ahlaken çökertmeye çalışmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır. Devletimiz aile yapısını, toplum sağlığını ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunmasını anayasal düzende teminle sorumludur. İnsan hakları adı altında yapılan bu fitne girişiminin sorumluları hakkında bizler de savcılıklara suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyor ve vatandaşlarımızdan da bu konuda bireysel şikayetlerini savcılıklara yapmaları çağrısında bulunuyoruz.”

Sapkınlıklar karşısında tavrımız net

“İslam dininin mensupları olarak, dinimize karşı saldırı niteliği taşıyan bu eylemin karşısında, Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Allah'ın kesin bir şekilde yasakladığı hatta lanetlediği, insanlığın ahlak yapısını dinamitleyen sapkınlıklar karşısında tavrımız nettir.”

Emrah Özcan / İLKSAYFA