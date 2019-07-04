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Erbaş'ın mutlu günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur Erbaş ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katılıp, çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Erbaş'ın mutlu günü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur Erbaş, Mehmet Sefa Küçük ile dünya evine girdi. Çiftin Ankara'da otelde gerçekleşen nikah törenine, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi eşi Emine Erdoğan katıldı.

Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı. Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını gelin Şeydanur Erbaş'a verdi.

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