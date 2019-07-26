Erbil saldırısının azmettiricisi öldürüldü

Erbil saldırısının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştiği öğrenildi.

Erbil'de alçak bir saldırı neticesinde şehit edilmesine doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sorumluluğu olan tüm isimler etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğlen saatlerinde 'hepsi öldürüldü' dediği operasyona dair detaylar belli oldu.

Erbil saldırısının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştiği öğrenildi.