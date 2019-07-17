Erbil'de Türk diplomatlara saldırı: Şehit ve yaralılar var

Erbil'de en işlek bir bölgede Türk diplomatlara saldırı yapıldı. Kimi kaynaklara göre 3, kimi kaynaklara göre 1 Türk diplomatın şehit olduğu, bazılarının da yaralandığı belirtiliyor. Dışişleri: "Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu."

Son dakika gelişmesi: Barzani yönetimindeki Erbil'de Türk diplomatlara saldırı yaşandı.

Irak'ın Erbil kentinde en işlek bir bölgede, bir Türkmen restoranda Türk diplomatlara saldırı yapıldı.

Bir Türk diplomatın şehit olduğu, bazılarının da yaralandığı belirtiliyor.

Gazeteci Çetiner Çetin'in Habertürk canlı yayınında aktırdığı bilgilere göre, saldırı silahla gerçekleşti.

3 Türk diplomat bir restoranda otururken, silahlı saldırıya uğradı.

Saat 14.10 sularında gerçekleşen olayda saldırganlar susturucu kullandı.

2 kişiden oluştuğu belirtilen saldırganlar doğrudan Türk diplomatları hedef aldı.

Erbil'de restoranda gerçekleşen saldırıda Türk konsolosluk çalışanlarından bir kişi şehit oldu.

Gazeteci Çetiner Çetin, edindiği bilgilere göre bunun bir terör saldırısı olduğunu söylerken, PKK'yı işaret etti.

Saldırının yaşandığı restoranın, Türk Erbil Konsolosluğu'na 3-4 km mesafede olduğu bildirildi.

REUTERS: 3 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Reuters haber ajansı ise, silahlı saldırıda şehit düşen Türk diplomat sayısını 3 olarak açıkladı.

Saldırı yeri Erbil'in en işlek ve en güvenli bölgesi olarak gösterilirken, saldırıda güvenlik zafiyeti olup olmadığı sorgulanıyor.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da olayla ilgili, "Erbil'de terör örgütü PKK, bugüne kadar bir saldırı düzenlememişti. İlk defa böyle bir olay olması, devlete karşı bir suikast mıdır sorusunu akla getirdi. Devletimiz mi hedef alınmıştır yoksa anlık gelişen bir olay mıdır, burası çok önemli" dedi.

MİSİLLEME Mİ?

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed’in etkisiz hale getirilmesine misilleme bir saldırı olduğu haberleri geliyor. PKK'lı Diyar Garip Muhammed, geçtiğimiz hafta MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti.

İşte o restoran:

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert açıklama: Gereken cevap verilecektir